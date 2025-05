“Estic segur que el nou papa seguirà el camí de Francesc”, diu el bisbe de Terrassa

Amb la fumata blanca van començar a sonar les campanes del Sant Esperit, minuts després de les sis de la tarda. En un conclave que finalment va ser més ràpid de l’esperat, els 133 cardenals triaven el nord-americà Robert Francis Prevost com a nou papa. Però encara només ho sabien ells.

El so de les campanes va escampar-se pel centre de Terrassa, fins que van emmudir per una estona. Eren els moments previs a què el nou papa sortís al balcó i es conegués la seva identitat. I finalment, a un quart de vuit, es coneixia qui liderarà l’Església catòlica a partir d’ara: Lleó XIV. El cardenal Dominique Mamberti va ser l’encarregat d’anunciar el nom a la plaça de Sant Pere. “Annuntio vobis gaudium màgnum: habemus papam”, va dir en llatí (“us anuncio una gran joia: tenim papa”).

Les campanes van tornar a sonar des del Sant Esperit, també emocionant algunes poques rotllanes de feligresos que esperaven a la Plaça Vella, en el moment de l’anunci. I des del Bisbat de Terrassa, el bisbe Salvador Cristau seguia amb altres religiosos aquest dia tan important per a la seva comunitat. “Estan sent moment emocionants. I els visc amb esperança i il·lusió”, explicava, pocs minuts després que se sabés la identitat del nou papa.

I sobre Lleó XIV, assegurava: “No el conec personalment, no he tractat mai amb ell. Però estic segur que serà un perfil de continuïtat, ja que almenys dos terços dels cardenals l’han votat”.

Així que, a parer seu, “Llleó XIV seguirà el camí ja iniciat pel papa Francesc”.

La diòcesi de Terrassa prepararà ara una missa d’acció de gràcies, en commemoració del nou papat, que tindrà lloc en els propers dies. D’igual manera que van celebrar una missa en la mort del papa Francesc, la setmana passada.

Per una altra banda, el dossier amb la renúncia de Salvador Cristau al bisbat (en haver complert recentment els 75 anys) passa ara a mans del nou papa i el seu equip “L’Església i els seus mecanismes funcionen correctament. Senzillament, serà el seu equip el que gestioni aquest afer”, reconeixia ahir amb tranquil·litat Salvador Cristau.

Paraules en castellà

En les seves primeres paraules des del balcó de la Plaça de Sant Pere, el Papa Lleó XIV va demanar ahir ajuda a la gent per a “construir ponts de pau” amb l’objectiu de buscar la justícia i va convidar a fer-lo “sense por”.

Lleó XIV va tenir un record per al seu predecessor, el papa Francesc, de qui va destacar la seva “veu dèbil però sempre valenta”. I va fer el seu discurs en italià, com és habitual, però també va adreçar unes paraules en castellà per agrair el suport dels fidels de la seva diòcesi al Perú.

Lleó XIV va acabar el seu primer discurs “urbi et orbi” des del balcó de la basílica de Sant Pere, des d’on va ser ovacionat amb aplaudiments i crits com “Visca el papa”. Immediatament, el president dels EUA Donald Trump va felicitar el nou papa, conciutadà del seu país, a les xarxes socials.