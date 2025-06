Estudiants terrassencs surten satisfets del primer examen de selectivitat

Tensió rebaixada, satisfacció, però també nervis, eren les sensacions que es respiraven aquest matí a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), acabada la primera prova de la selectivitat 2025. Els alumnes han començat aquest llarg i estressant procés per l'examen de Llengua Castellana i Literatura. Els dos grans focus d'estudiants terrassencs a Bellaterra eren les facultats de Ciències de l'Educació i la d'Economia i Empresa, i en aquesta última és precisament on han convergit més centres de la ciutat.

El primer test començava a les 9 hores del matí, i sobre les 10 ja hi havia els més ràpids fora de les classes, comparant resultats. L'Aleix Briansó, l'Izan Romero i el Quim Piqueras, tots tres de l'Escola Mare de Déu del Carme, caminaven satisfets comentant la jugada. "Ha anat molt bé, la veritat. Algun dubte, però molt contents", explicaven. Tots tres aparentaven seguretat, i no han estat esclaus dels nervis dels últims moments, arribant a la universitat: "Al bus, hem estat jugant amb el mòbil, per evadir-nos una mica. Si has estudiat ja prèviament, has fet ja el que tocava".

Una mica més de nervis respiraven la Mireia Balada i la Paula Berrocal, de l'INS Montserrat Roig, malgrat que també han sortit contentes d'aquesta primera prova. "Ha anat molt bé. Esperàvem que les preguntes fossin més difícils, i eren més o menys com el model d'examen. Han anat bé les classes de repàs amb la professora per arribar preparades". El seu truc per mantenir la concentració és "relaxar-nos molt, algunes pastilles naturals i fer molts tests per practicar", cosa que asseguren que mantindran aquesta tarda per continuar amb el seu ritme d'estudi.

Estudiants fora de la facultat de Veterinària després del primer examen de selectivitat 2025

Nebridi Aróztegui

Assegudes en unes escales a l'ombra, pal·liant els efectes de la intensa calor del dia d'avui, es trobaven la Laura López i la Daniela Bustos, de Les Aimerigues. Elles tenien unes sensacions diferents a la resta, més aviat "estranyes", perquè "han sortit uns exercicis que ens han semblat complicats, tot i que els hem estat treballant tot l'any". El text expositiu de la prova els ha pogut fer una mica la guitza i argumenten que "podria haver-ne sortit un d'argumentatiu, que normalment són més fàcils". Admeten que "potser també han estat una mica els nervis que ens han causat aquesta sensació" i que "sent el primer model aquest any que l'han canviat, ho afrontem d'una manera positiva".

Precisament parlaven d'aquest canvi de model, també, en Sergi Valdo i en Pau Moreno, de l'Escola Pia. "Ens ha influït en haver d'estudiar tot el temari i no poder deixar de banda alguns temes que potser ens han sigut més difícils durant el curs, ja que, com que hi ha menys opcionalitat, no podem dependre de poder escollir o no l'exercici que ens costa". Tot i això, han sortit contents d'aquesta primera prova de castellà: "Veníem tots amb unes expectatives una mica altes i l'examen ens ha deixat amb la sensació que era assequible".