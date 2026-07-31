VÍDEO | La paraula terrassenca que ha fascinat Llucià Ferrer a l'"Atrapa’m si pots": “És un ‘trunyo’?”

El concurs de preguntes i respostes de 3Cat, Atrapa’m si pots, continua deixant moments inoblidables més enllà de les pantalles. Durant aquestes edicions especials d'estiu, on els concursants no juguen de manera individual sinó organitzats en equips, el plató s'ha omplert de bon rotllo, complicitat i molta empenta local.
Un dels equips que més petjada ha deixat ha estat “El Revoltijo”, un grup de Terrassa que, un cop acabada la gravació del seu programa, ha protagonitzat una d'aquelles escenes que no triguen a fer-se virals a les xarxes socials de 3Cat.
En un vídeo posterior a la seva participació, el presentador Llucià Ferrer s'ha acostat al grup egarenc amb una missió molt clara: descobrir el lèxic més genuí i secret de la cocapital del Vallès Occidental. I el resultat ha estat una autèntica lliçó de vocabulari terrassenc que ha agafat el presentador totalment per sorpresa.
De "paparoles" a "maquinades": el test de terrassenc de Llucià Ferrer
La conversa ha començat forta quan la primera participant ha deixat anar la paraula "paparola". Davant la cara de dubte de Llucià Ferrer —que s'imaginava que es tractava d'un insecte—, la concursant ha aclarit ràpidament que a Terrassa anomenen així a les flors. "On s'ha vist això?", responia el presentador entre riures.
La segona proposta no ha tingut cap mena de pèrdua: "Fer la maquinada". La reacció d'en Llucià no s'ha fet esperar: "Home, a casa meva, fer la maquinada... és treballar o fer l'amor?", ha preguntat sorprès. La resposta de l'equip de Terrassa ha desmuntat qualsevol teoria romàntica o laboral: a la ciutat egarenca, simplement vol dir posar la rentadora. "Quines coses que feu servir a Terrassa! Fer la maquinada, per mi, sempre serà el mateix", ha bromejat el presentador.
La paraula estrella: "Taifa"
Ara bé, el moment estrella del vídeo i el que realment ha desfermat els riures del presentador ha arribat quan una de les integrants de "El Revoltijo" ha deixat anar una paraula clau del vocabulari egarenc: "Taifa".
Intentant endevinar el significat pel seu so, Llucià Ferrer no s'ha tallat un pèl i ha deixat anar una de les seves ocurrències: “És un ‘trunyo’? He anat a fer una taifa”.
Però la realitat ha resultat ser molt més quotidiana i pràctica. Una taifa no és altra cosa que un tàper o una carmanyola de tota la vida per guardar el menjar. La revelació ha acabat fascinant el presentador de 3Cat, que ràpidament ha canviat d'opinió: “Un tàper? Una taifa, què bonic!”. De fet, en acomiadar-se de l'equip terrassenc, en Llucià ho tenia ben clar: "Em quedo amb taifa, m'ha agradat aquesta".
El vídeo ja corre per les xarxes i ha despertat l'orgull de molts egarencs, que han trobat en el programa d'estiu de l'Atrapa'm si pots el millor aparador per a les seves expressions més autèntiques.