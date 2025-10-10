Èxit de la primera jornada del Simposi sobre crisi climàtica i sanitària impulsat per la UB i MútuaTerrassa

El Paraninf de la Universitat de Barcelona ha acollit aquest dijous la primera jornada del Simposi sobre la crisi climàtica i sanitària, organitzat per la Càtedra Salut i Canvi Climàtic UB/MútuaTerrassa amb el suport del Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya. L’acte ha reunit més de 200 participants i representants institucionals com el president de MútuaTerrassa, Antoni Abad, el secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, la directora general de Canvi Climàtic, Sonsoles Letang, i el rector de la UB, Joan Guàrdia.
Sota el títol “Polítiques innovadores per a la mitigació i adaptació en el sector salut”, la jornada ha posat de manifest la necessitat d’un enfocament integrat entre ciència, política i gestió sanitària per afrontar els efectes del canvi climàtic. Les diferents taules de debat han abordat qüestions com les estratègies polítiques per mitigar els impactes del canvi climàtic en la salut, la resposta sanitària internacional, la reducció de la petjada ambiental dels hospitals i el paper de la innovació i la indústria en la descarbonització del sector.
Entre els participants hi han intervingut experts de l’OMS, la Comissió Europea, Metges Sense Fronteres i institucions sanitàries de referència com l’Hospital La Paz de Madrid o MútuaTerrassa. Les conclusions de la jornada han coincidit a subratllar la urgència d’impulsar polítiques sostenibles, aliances entre sectors i recerca aplicada per avançar cap a un sistema sanitari amb zero emissions netes.
El simposi, que continuarà els propers dies, s’emmarca en la tasca de la Càtedra UB/MútuaTerrassa de Salut i Canvi Climàtic, creada el 2023 per promoure el coneixement, la recerca i la formació sobre les interrelacions entre salut pública i medi ambient.