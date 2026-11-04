Augmentaran un 3% les subvencions a les entitats socials el 2027

L’Ajuntament de Terrassa i la Taula d’Acció Social de Terrassa (TAS) reforçaran la col·laboració per afrontar els reptes socials de la ciutat. L’acord, concretat en el marc de l’aprovació inicial del pressupost municipal per al 2027, inclou un increment del 3% de les subvencions destinades a les entitats dels àmbits social, de la salut, la diversitat i la discapacitat. El consistori es compromet, a més, a estendre progressivament aquesta actualització a la resta d’organitzacions del tercer sector.
La TAS agrupa 24 entitats que treballen en àmbits com el sensellarisme, l’exclusió social, la infància, la discapacitat, la salut mental, les addiccions i les cures. Entre aquestes hi ha Avan, Alba, la Fundació Busquets, Actuavallès, Càritas i Creu Roja. El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, considera que són actors imprescindibles, ja que la seva proximitat i experiència complementen l’acció pública municipal.
Des de la TAS valoren positivament que els acords reforcin els espais de treball compartit i asseguren que continuaran col·laborant per avançar cap a una ciutat més inclusiva i compromesa amb la igualtat d’oportunitats.
Formació i resposta a les emergències
L’entesa també preveu actuacions de formació i desenvolupament professional per reforçar les capacitats de les entitats i afavorir la continuïtat dels equips, en un context d’augment dels costos i dificultats per retenir professionals especialitzats.
Així mateix, Ajuntament i TAS treballaran conjuntament per atendre emergències vinculades a la salut mental, el sensellarisme i la nova pobresa, amb la possibilitat d’activar fons de contingència quan sigui necessari.
La col·laboració es desplega també en el Consell Municipal de Serveis Socials, que se celebra avui a les 17 hores a la Casa de l’Esport. La TAS lidera les subcomissions de Col·laboració Públic-Privada i de Necessitats Bàsiques.
Malgrat l’acord, les entitats reclamen més implicació municipal davant l’augment de les necessitats socials, especialment les agreujades per la crisi de l’habitatge.