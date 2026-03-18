Els Castellers de Terrassa dediquen la seva VIII Jornada Solidària a la lluita contra l'esclerosi múltiple

Els Castellers de Terrassa ja tenen a punt la vuitena edició de la seva Jornada Solidària, una iniciativa que des de l’any 2017 canalitza els valors de germanor del fet casteller cap a causes socials de la ciutat. Enguany, el cartell presentat divendres passat confirma que la recaptació es destinarà íntegrament a Terrassa Esclerosi Múltiple (TEM), associació que ofereix suport i acompanyament a les persones afectades per aquesta malaltia a la cocapital egarenca.
La programació d'aquest 2026 es dividirà en dues jornades amb escenaris diferenciats: el local social de la colla i la Plaça Vella.
Dissabte: Reflexió i germanor al carrer de Pasteur
Els actes s'iniciaran aquest dissabte, 21 de març, al local dels Castellers (carrer de Pasteur, 46-48). La tarda començarà amb un concurs de trencaclosques (17 h) que ja ha penjat el cartell de complet. L'accent institucional i divulgatiu arribarà a les 20 hores amb la taula rodona “Quan l’esclerosi múltiple entra a la vida”, un espai per visibilitzar l'impacte quotidià d'aquesta patologia. La jornada clourà amb un sopar solidari a les 21 hores.
Diumenge: Castells de set i cultura popular a la Plaça Vella
L'activitat es traslladarà diumenge al cor de la ciutat. A partir de les 10 hores, la Plaça Vella acollirà jocs de taula i un espai d'empatia, seguit de la lectura del manifest a les 11.45 hores.
El plat fort casteller s'iniciarà a les 12 hores amb la participació de:
- Castellers de Terrassa (amfitrions)
- Castellers d’Esparreguera
- Castellers de Santpedor
- Castellers de Cerdanyola
La colla local té previst completar una diada de set, una ambició que s'acabarà de perfilar en els assajos d'aquesta setmana. En acabar, el dinar solidari tindrà lloc a la Casa del Poble (c/ Cremat, 9), l’antic local de la colla, recuperant així un espai emblemàtic per a l'entitat.
Tancament musical
La tarda de diumenge tornarà a la Plaça Vella amb una proposta lúdica que inclou un quinto musical (16 h), el gòspel de Tons i Sons (17 h), una xocolatada popular i el concert d'havaneres amb Sons Blaus (18 h) per tancar el cap de setmana.
Tant els Castellers de Terrassa com l'associació TEM han fet una crida a la ciutadania per participar en els actes i col·laborar en la recollida de fons, unint festa i solidaritat en un mateix espai.