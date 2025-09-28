La Fundació Impulsa arrenca el curs amb 43 parelles de mentoria a Terrassa

La Fundació Impulsa ha donat el tret de sortida al curs 2025-2026 amb els actes de presentació arreu del territori català de les noves parelles de mentoria per acompanyar a joves vulnerables socioeconòmicament i que aquests puguin cursar un cicle de Formació Professional (FP). A Terrassa s'han establert 43 "matxes" entre mentors i joves, 15 dels quals s'incorporen per primera vegada al programa, per desenvolupar una relació que durarà dos anys.
Per determinar la compatibilitat de la parella, l'equip psicopedagògic d'Impulsa ha tingut en compte les necessitats del mentorat i la disponibilitat, experiència i interessos del mestre, així com la seva sintonia en aspectes pràctics i de valors. "El resultat és una parella que inicia un vincle significatiu i útil per al creixement del jove i l'experiència del mentor", asseguren des de la Fundació Impulsa en un comunicat. Per què aquesta iniciativa tingui èxit, també s'estableixen compromisos mutus: per una banda, el jove es compromet amb els estudis i el voluntariat al territori, així com a ser proactiu en el moment de demanar ajuda si la necessita, mentre que el mentor assumeix una dedicació de temps per ajudar l'alumne i a donar-li suport acadèmic, personal i professional perquè pugui aconseguir els objectius marcats.
El Projecte Impulsa es consolida així en 8 comarques catalanes, a més de les ciutats de Terrassa i Sabadell, i, enguany, comencen la seva activitat a l'Alt Penedès, el Pla de l'Estany i la Selva.