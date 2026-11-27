1953 - Les Joventuts Musicals arriben a Terrassa i es funda el Hot Club Terrassa. Més que un naixement, va ser una reaparició. L’“affair” terrassenc amb el jazz havia iniciat el 1935, quan al Restaurant Terrassa, a la rambla d’Ègara, es va inaugurar el primer Hot Club, a rebuf de la creació de l’entitat homònima de Barcelona.
1959 - Es crea el “Club de Jazz de Joventuts Musicals”, més tard integrat en l’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals, amb l’actuació del grup americà “Jazz Brothers”. L’any següent, arribaria la primera actuació a la ciutat de Tete Montoliu.
1963 - Amics de les Arts, espai habitual del jazz a la ciutat en aquell moment, acull la primera actuació del grup The Blue Angels, que ens presentava entre d’altres a tres dels personatges més històrics del jazz terrassenc: Adrià Font, Josep Puigbó i Josep M. Farràs.
1968 - L’activitat jazzística a la ciutat, en part gràcies a figures del Club com la de Valentí Grau, està molt consolidada (un parell de concerts mensuals) i arriben per primer cop a Terrassa artistes de la dimensió internacional del saxofonista Pony Poindexter.
1971 - Arran de la necessitat de buscar un espai, “una cava”, estable per dur a terme assaigs i concerts, el Club de Jazz decideix “aixecar un club amb tots els ets i uts”: la Jazz Cava, al carrer de Sant Quirze, 22.
1981 - Durant els primers anys, van passar per la Cava músics de la rellevància d’Art Farmer, Ben Webster o Johnny Griffin. En el 10è aniversari de l’espai, amb una dècada d’activitat ininterrompuda, es van fer un cicle especial de concerts, que van acabar sent la llavor del reconegut Festival Jazz Terrassa.
1982 - Primera edició del Festival Jazz Terrassa. Dos dels seus grans impulsor van ser Valentí Grau i Lluís Rambla, amb la voluntat de portar el jazz a tota la ciutat, i també a espais més grans com el Centre Cultural o la Plaça Vella. En aquell primer any actuen figures com Tete Montoliu i s’estrenen a la ciutat estrelles internacionals com Stan Getz, Dexter Gordon o Ray Brown.
1985 -La Jazz Cava tanca les portes per problemes amb els propietaris i els veïns del local. El jazz a Terrassa es queda sense casa estable, retornant la seva activitat a Amics de les Arts. El Festival continuaria celebrant-se amb normalitat.
1987 - Està a punt de fer-se realitat una primera Nova Jazz Cava. El lloc escollit era el tercer pis de l’edifici del Cercle Egarenc. El projecte el va fer en Lluís Rambla i tenia un pressupost de 37,5 milions de pessetes. No va acabar duent-se a terme.
1994 - Ara sí, i després de la insistència dels terrassencs, naixia la Nova Jazz Cava, una sala petita i plena de màgia al bell centre amagada darrere el Teatre Alegria i l’Institut del Teatre. El jazz terrassenc consolidava, de nou, una programació estable.
1998 -El carrer on es troba la Nova Jazz Cava, canvia el seu nom de passatge de Gaudí a passatge de Tete Montoliu, com a homenatge al pianista, traspassat l’any anterior. El considerat com una de les grans figures del Jazz a tot l’Estat, va actuar 283 vegades a Terrassa.
1999 - La 18a edició del Festival Jazz presentava el “Pícnic Jazz”, la proposta més participativa i oberta a tots els públics del certamen, traslladant el jazz al Parc de Vallparadís. La inauguració va anar a càrrec de reconeguda formació “La Locomotora Negra”, que des de llavors és l’encarregada d’obrir l’esdeveniment.
1999 - Per complementar la temporada estable i el festival de març, iniciava el juliol al pati exterior de la Nova Jazz Cava, el cicle Jazz a la Fresca.
2003 - En el marc del 22è Festival de Jazz Terrassa, es crea el Premi Jazzterrasman impulsat pel Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. El primer artista guardonat va ser el bateria Peer Wyboris.
2005 - La Generalitat de Catalunya concedeix a Jazz Terrassa d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals la Creu de Sant Jordi pel seu paper cabdal en la promoció i difusió del jazz a Catalunya, que ha convertit la ciutat de Terrassa en el principal referent del gènere al nostre país.
2016 - Un molt consolidat Pícnic Jazz estableix el seu record d’assistència fins aquell moment, amb prop de 30.000 visitants.
2023 - Després de veure interrompuda la seva activitat per la pandèmia de la covid-19, retorna al 100%, el Festival Jazz Terrassa. El 2021 i el 2022 el festival es va dur a terme amb nombroses limitacions.
2026 - El Festival Jazz Terrassa celebrava el seu 45è aniversari sota el leitmotiv “What is Jazz?”, plantejant el gènere com un llenguatge viu, en evolució constant, obert a la improvisació, la llibertat creativa i el talent emergent.
Per primer cop es va obrir el disseny del cartell del certamen a la ciutadania.