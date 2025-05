“Hem aprofitat l’oportunitat per fer de Terrassa la capital de la qualitat de vida”

Quin balanç fas d’aquests dos primers anys de mandat?

Vam veure l’oportunitat de formar part d’un govern municipal per deixar empremta d’allò que havíem dit durant la campanya, dient que Terrassa sigui la capital de la qualitat de vida. El balanç que fem és que no hem desaprofitat aquesta oportunitat. Aquells quatre eixos amb els quals ens presentàvem en campanya, que són ambició, bon govern, fer ciutat i fer país, estem avançant bé en aquesta línia.

Com és la sintonia amb Tot per Terrassa?

Som uns partits que venim de tradicions i procedències diferents, és cert. Però jo crec que vam ser capaços de vestir un projecte de ciutat, de posar-nos d’acord amb elements claus que ens preocupen a tots. No només a Terrassa, sinó a tots els partits. Crec que Junts, el que aportem en aquest equip de govern és estabilitat, és treball, és qualitat. Intentem treballar sempre pel consens.

Què destacaries d’aquests dos anys?

Que com a ciutat anem avançant, i com a govern estem treballant en diversos aspectes. Estem desenvolupant el Pla Director de Polígons, estem treballant perquè Terrassa tingui el plató audiovisual més gran de l’Estat... Amb aquesta visió estratègica de pensar en la Terrassa del demà, anem avançant. Treballem incansablement perquè l’Ajuntament sigui un agent facilitador de l’activitat econòmica. Treballem per una ciutat inclusiva i accessible per a tothom, amb intervencions a les cruïlles i ampliacions de voreres. S’ha creat la regidoria de Política Lingüística, que treballa amb entitats per la promoció de la llengua. Aquestes polítiques eren pensant en les noves generacions, i no en les properes eleccions.

Què creus que es podria millorar?

Hi ha un tema estrella que ens preocupa i hi estem treballant de valent: la mobilitat. Estem fent i introduint accions, sobretot, en aquells carrers en què estan més tensionats, però hem d’acabar d’aconseguir el desllorigador de la mobilitat interna. Hi ha accions com la rotonda de la rambleta del Pare Alegre que ens ha de permetre desviar el trànsit i utilitzar la ronda de Ponent. Tampoc pot ser que la B-40 acabi en una rotonda a Can Roca, per això estem treballant pel seu perllongament i connexió amb la ronda del Vallès.

Aquí hi entren tercers actors com la Diputació, la Generalitat o l’Estat...

Sí. Per això, internament també estem prenent accions, com ara la sortida per la rambla d’Ègara des del pàrquing del Mercat. Una mesura que té una repartició directa en positiu cap a Arquimedes i Galileu, però ens falten més accions. La mobilitat preocupa a molts terrassencs i terrassenques. Com a govern, estem fent actuacions, però sí que és veritat que ens ve molt condicionat per la mobilitat externa.

Què esperes d’aquests dos propers anys?

Continuar desenvolupant els projectes iniciats: el Pla Director dels Polígons, els plans d’accessibilitat en els equipaments municipals. Espero seguir trobant les mesures per poder millorar la mobilitat en aquesta ciutat, sempre sense ser un element entorpidor al desenvolupament de la ciutat. Saber que estem treballant perquè Terrassa sigui la capital de la qualitat de vida.