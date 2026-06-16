Homenatge al “detectiu del passat”

El saló de sessions de l’Ajuntament de Terrassa ha acollit el lliurament de la Medalla d’Honor de la Ciutat a Rafel Comes i Ezequiel, un reconeixement a una trajectòria de dècades dedicada a preservar, investigar i divulgar la història local. L’acte, presidit per l’alcalde Jordi Ballart, ha posat en valor una figura imprescindible per entendre el passat de la ciutat i el seu patrimoni documental.
La tinenta d’alcalde Laura Rivas ha definit la distinció com “un acte de justícia i de gratitud” cap a una persona que ha entès el compromís amb la memòria col·lectiva com una manera de servir la ciutat. En la seva intervenció, ha remarcat que una ciutat “sense memòria és més vulnerable” i ha destacat la constància, el rigor i la voluntat de compartir coneixement que han caracteritzat Comes al llarg de la seva trajectòria.
Un dels moments més emotius va arribar amb la glossa pronunciada per l’historiador Josep Puy i Juanico, que ha reivindicat la dimensió humana i intel·lectual del guardonat. “T’has acabat convertint en el seu millor coneixedor i divulgador”, li ha dit en referència a Terrassa, abans d’assegurar que el seu exemple és “inqüestionable” i que sovint no es valora “en la seva justa mesura”.
Puy ha descrit Comes com “un exorcista de l’oblit” i “un detectiu del passat”, capaç de reconstruir històries a partir d’un sol nom o d’un petit detall. També ha subratllat la seva generositat amb investigadors, estudiants i ciutadans que, en algun moment, han recorregut als seus coneixements. “Sap moltíssim i ho té gairebé tot apuntat i ben escrit”, ha afirmat, abans de definir el seu treball com “un regal incalculable per a milers de terrassencs i catalans en general”.
Un dels fils conductors de la intervenció de Josep Puy va ser també la curiositat com a motor de la recerca. “Sense inquietud ni curiositat, no hi ha història ni viatge al passat”, ha afirmat, reivindicant una manera de treballar feta de voluntariat, dedicació i moltes hores d’esforç sovint silenciós. També va recordar que el llegat construït per Comes al llarg de tota una vida constitueix “un tresor incalculable” que serà de gran utilitat per a les futures generacions i per a una ciutat que “l’any vinent celebrarà els 150 anys del títol de ciutat”.
Després de rebre la Medalla d’Honor, un Rafel Comes visiblement emocionat ha confessat, entre llàgrimes, que mai no havia imaginat formar part “d’aquesta petita història” de la ciutat, evocant records i vivències personals en un dels instants més sentits de la cerimònia. L’acte ha conclòs amb la intervenció de l’alcalde Jordi Ballart.