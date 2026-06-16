Terrassa busca data per a la reinauguració de la Masia Freixa

L’Ajuntament de Terrassa treballa per tancar una data per a la reinauguració de la Masia Freixa, un cop signat el tancament oficial de l’obra el passat 31 de maig per complir els terminis europeus. Actualment, s’estan enllestint detalls menors abans de la retirada del tancat exterior, amb l’objectiu de celebrar un “acte potent” que podria tenir lloc a finals de juliol i que obriria les portes a la ciutadania a partir del dia 1 de setembre.
Segons ha informat aquest dimarts el tinent d’alcalde Joan Salvador en la comissió de Projecció de la Ciutat, l’equip de govern vol que la reobertura compti amb la presència de representants de la Generalitat i del ministeri de Cultura. Aquest desig condiciona el calendari exacte de la presentació. Si l’acte oficial acaba tenint lloc a finals de juliol, l’obertura general al públic es farà al setembre, però si l’agenda permet avançar-ho, s’obrirà l’endemà mateix.
L’espai reobrirà amb la rehabilitació arquitectònica finalitzada i dos espais museïtzats, però l’interior no lluirà complet fins que no s’hi instal·li el mobiliari original, actualment en procés de cessió per part de la propietat.
La segona fase haurà d’esperar
D’altra banda, Salvador ha afegit que la segona fase del projecte, centrada en la il·luminació i l’eficiència energètica, encara no compta amb el finançament necessari per tirar-la endavant i queda a l’espera d’obtenir nous recursos. La primera fase s’ha fet amb 1,8 milions d’euros dels fons Next Generation.