La deixalleria de Can Casanovas es prepara per donar una segona vida als residus

La deixalleria municipal de Can Casanovas està immersa en una profunda transformació que va més enllà d’un canvi d’imatge. El projecte, impulsat per Eco-Equip amb una inversió de 449.817,26 euros -248.633,84 dels quals provenen d’una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya-, pretén convertir aquest equipament en un espai de referència en prevenció, reutilització i economia circular.
La gran novetat arribarà en una segona fase, quan una part de la nau es reconvertirà en un espai d’intercanvi i reutilització destinat a allargar la vida útil dels objectes abans que esdevinguin residus. La idea és que mobles, electrodomèstics o altres elements que encara es trobin en bon estat puguin ser reutilitzats per altres persones o entitats, evitant així que acabin sent rebutjats.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, destaca que l’objectiu és que “abans de llençar qualsevol objecte que sigui un residu, aquest pugui ser reutilitzat i torni a disposar d’una segona vida”. Aquest futur espai, explica Cardona, també tindrà una clara dimensió social, facilitant que persones amb dificultats econòmiques puguin accedir a mobiliari o altres materials recuperats.
La futura redistribució de la nau inclourà també una aula ambiental destinada a activitats de sensibilització i tallers sobre reparació, reutilització i sostenibilitat. “Els residus han de continuar esdevenint un recurs”, remarca Cardona.
Nova imatge i més seguretat
Mentre es defineix aquest projecte de reutilització, Can Casanovas ja presenta una nova i renovada cara. Durant els darrers mesos s’han executat diverses actuacions per millorar la seguretat, la funcionalitat i la gestió del recinte. Una de les més visibles és la implantació de la nova imatge corporativa d’Eco-Equip, inspirada en la renovació aplicada a la deixalleria mòbil. La nova senyalització incorpora colors més clars, cartells modulars i indicadors magnètics que permeten adaptar fàcilment la ubicació dels diferents residus segons les necessitats del servei.
També s’ha reorganitzat el circuit interior perquè els usuaris puguin accedir-hi de manera més àgil. Ara, en entrar, el personal registra les aportacions des d’un dispositiu mòbil i orienta els visitants perquè segueixin un recorregut ordenat pel recinte, una mesura que des del consistori s’observa especialment útil, ja que a la instal·lació hi acut un elevat nombre d’usuaris, que acostuma a superar els dos centenars en caps de setmana.
Entre les actuacions executades destaquen també la renovació de la tanca perimetral, la instal·lació de cinc càmeres de videovigilància operatives les 24 hores del dia, la reparació de les caixes d’emmagatzematge de residus i la millora dels accessos amb ressalts i elements de protecció. La connexió de la deixalleria a la xarxa elèctrica obrirà, a més, la porta a incorporar nova maquinària de compactació que permetrà reduir el volum de residus com la fusta o la fracció resta.
Cardona assenyala que aquesta actuació s’emmarca en una transformació més àmplia del sector de Can Guitard i va subratllar que la inversió també ha servit per “dignificar aquest espai i millorar-ne l’accessibilitat i la seguretat”. També posa en valor la tasca de Prodis en la gestió de les deixalleries municipals i la deixalleria mòbil, destacant la implicació dels treballadors, molts dels quals acumulen molts anys a Can Casanovas.
Les millores arriben en un moment d’intensa activitat per a les deixalleries municipals. Durant el 2025, Can Casanovas i Can Barba van registrar 69.701 visites i van gestionar més de 7.000 tones de residus, un 14% més que l’any anterior. La deixalleria mòbil, per la seva banda, va donar servei a 31.833 persones. Unes xifres que contribueixen a consolidar Terrassa com una de les grans ciutats catalanes amb millors índexs de recollida selectiva, amb una taxa del 44,94%.