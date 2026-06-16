La Residència Amunt ja està a punt per obrir les portes a Terrassa

La nova Residència i Centre de Dia Amunt encara la recta final abans de la seva posada en marxa. L’equipament, promogut per la Fundació AMPANS al barri de Sant Llorenç, entrarà en funcionament aquest estiu després d’una inversió superior als vuit milions d’euros i es convertirà en un nou recurs assistencial de referència per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat.
Una delegació de l’Ajuntament encapçalada per l’alcalde, Jordi Ballart, ha visitat aquest matí les instal·lacions, poques setmanes abans de la inauguració oficial del centre, prevista per al mes de juliol. Una trobada amb els representants de la residència i ls fundació que ha servit per comprovar l’estat d’un projecte llargament reivindicat per les famílies i les entitats vinculades a l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.
Situada al carrer de la Castellassa, en una parcel·la municipal de 5.702 metres quadrats cedida per l’Ajuntament, la residència disposarà de 60 places residencials i 20 places de centre de dia. Les places residencials s’organitzen en unitats de convivència de sis persones, una fórmula que busca oferir una atenció més personalitzada i adaptada a les necessitats de cada usuari.
L’obertura de la Residència Amunt permetrà ampliar els recursos especialitzats disponibles a la ciutat i donar resposta a una necessitat històrica del sector. El nou equipament reforçarà la xarxa d’atenció i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies, que des de fa anys reclamaven més places residencials a Terrassa.
Abans de la seva inauguració oficial, el centre obrirà les portes a la ciutadania aquest dijous 18 de juny, amb una jornada de visites que es desenvoluparà de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. La iniciativa pretén donar a conèixer un equipament que marcarà un abans i un després en l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual a la ciutat.