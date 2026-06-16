MútuaTerrassa tanca el 2025 amb un benefici de 6,66 milions d'euros

MútuaTerrassa va tancar l’exercici 2025 amb uns ingressos totals de 446,4 milions d’euros, un patrimoni net de 193,4 milions i un volum d’actius de 358,2 milions d’euros. El resultat final després d’impostos va ser positiu en 6,663 milions d’euros. El grup, integrat per diverses entitats assistencials, sociosanitàries i empresarials, va destinar el 60% del total d'ingressos a 5.029 persones equivalents contractades.
Les dades de l'entitat s'han donat a conèixer aquest dimarts durant l’Assemblea General Ordinària de Mútua de Terrassa, mutualitat de previsió social, en la qual també s'han aprovat els comptes anuals corresponents a l’exercici 2025.
Pel que fa a l’activitat asseguradora, el volum de primes meritades va superar els 13,4 milions d’euros, un 2,9% més que l’any anterior. El creixement va estar impulsat principalment pel ram d’assistència sanitària, que va augmentar un 8,4%. L’entitat destaca també els seus nivells de solvència, amb una ràtio sobre el Capital de Solvència Obligatori del 642% i sobre el Capital de Solvència Mínim del 2.567%.
En l’àmbit assistencial, la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa (FAMT) va mantenir pràcticament tots els objectius i indicadors de qualitat. L’Hospital Universitari MútuaTerrassa va tornar a obtenir els reconeixements TOP Value i IQVIA, considerats de referència dins del sector sanitari, subratlla l'entitat en un comunicat.
Entre les actuacions destacades de l’any, la fundació assenyala la realització de les primeres intervencions a nivell mundial per al tractament de la neoplàsia de còlon amb la plataforma quirúrgica robòtica HUGO RAS. També ha impulsat el Manual de Paraules en Moments Clau, una eina orientada a reforçar la comunicació i l’empatia entre professionals i pacients.
La sostenibilitat ha estat una altra de les línies de treball destacades. Durant el 2025 s’han iniciat les obres de rehabilitació de les quatre façanes de la torre de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, un projecte que convertirà l’edifici en el més alt de Catalunya amb façanes fotovoltaiques.
En l’àmbit sociosanitari, la Fundació Vallparadís ha mantingut els estàndards d’ocupació de la residència inaugurada a Badalona, Casa Badina, i ja ha obtingut l’adjudicació d’una futura residència per a persones grans a Sant Cugat del Vallès. La fundació també ha continuat ampliant les acreditacions “Libera Care”, que reconeixen els centres amb atenció lliure de subjeccions. Aquest any, el centre sociosanitari de l’Ametlla del Vallès ha esdevingut el primer sociosanitari de Catalunya a obtenir aquesta distinció.
Pel que fa a Àptima Centre Clínic, la xifra de negoci es va situar en 33,2 milions d’euros, en nivells similars als de l’exercici anterior. L’entitat destaca la consolidació de la integració de la Policlínica Treton i la incorporació de noves prestacions, professionals i equips assistencials.
Per la seva banda, AXIOMA Solucions va assolir una facturació de 19,5 milions d’euros, un 3,6% més que l’any precedent. La companyia ha reforçat la seva estructura directiva amb l’objectiu de consolidar-se com a referent del tèxtil reutilitzable i preparar la seva expansió més enllà de Catalunya. Paral·lelament, ha iniciat la digitalització dels processos productius per disposar de dades operatives en temps real.
Els comptes consolidats de les societats dependents de MútuaTerrassa presenten un resultat positiu de 3,332 milions d’euros, amb uns ingressos de 82 milions, un patrimoni net de 114,4 milions i un volum d’actius de 178,6 milions.