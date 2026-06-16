La Generalitat projecta 28,5 milions d'euros per a habitatges a Torre-sana i 5,9 milions per a l'Hospital de Terrassa

El projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2026 preveu una forta injecció econòmica de més de 58 milions d'euros per a la ciutat de Terrassa. En una trobada informativa celebrada aquest dimarts a Barcelona, la delegada del Govern, Pilar Díaz Romero, ha desgranat els comptes previstos per a la vegueria, on la Generalitat invertirà 1.586,1 milions d'euros. Aquesta xifra global suposa un 45% més d'inversió que en els darrers comptes de l'any 2023. Dins d'aquest paquet pressupostari, la comarca del Vallès Occidental té assignats 283,7 milions d'euros d'inversió directa per a l'exercici, a més d'una projecció de 265,3 milions d'euros addicionals per al període comprès entre els anys 2027 i 2029.
La partida més destacada que s'ha donat a conèixer de forma directa per a la cocapital vallesana va destinada a pal·liar la manca d'habitatge assequible. Els comptes catalans inclouen una assignació de 28,5 milions d'euros per a la promoció de 196 habitatges al barri de Torre-sana. La zona que rebrà aquests habitatges està situada a la zona est de Terrassa, al sector de Torre-sana, entre el parc de Guernika i el carrer del País Basc.
Aquesta inversió milionària representa l'aposta més forta del Govern en l'àmbit local per a aquest any per tal de dotar Terrassa d'un parc públic molt més robust. Per fer-ho possible, la delegada ha valorat la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa recordant que el consistori "ha ofert molts solars" a la Generalitat per poder aixecar promocions com aquesta.
L'altre gran pilar de les inversions al municipi se centra en la salut. Els documents oficials detallen una partida de 5,9 milions d'euros destinada a inversions a l'Hospital de Terrassa per a la modernització i millora de les instal·lacions. Pel que fa al futur Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) i el nou CAP Països Catalans, els projectes segueixen el seu curs administratiu. Aquest futur complex sanitari, que inclourà també atenció intermèdia, té els diners garantits per la seva licitació segons l'acord pressupostari assolit amb els Comuns.
Tot i això, per desencallar-ho definitivament cal completar prèviament el procés urbanístic de l'Ajuntament per formalitzar la cessió definitiva dels terrenys. Durant la sessió, Díaz ha remarcat la necessitat de completar aquests tràmits administratius abans de posteriorment poder iniciar la construcció.
Cicle de l'aigua, residus i parc de Bombers
Més enllà de l'habitatge i la sanitat pública, els pressupostos preveuen fons per a la gestió del cicle de l'aigua i els residus, un àmbit on la inversió a la vegueria creix un 13% respecte a l'any 2023. L'empresa municipal Taigua rebrà una injecció de 7,8 milions d'euros per executar diverses inversions de millora a la xarxa d'abastament de la ciutat.
En la mateixa línia de protecció mediambiental, s'han consignat 6,6 milions d'euros per implementar millores a la planta de compostatge de Can Barba. Pel que fa al servei d'emergències, els comptes catalans destinen finalment una partida de 4,5 milions d'euros per les obres de reforma i ampliació del Parc de Bombers local en l'exercici 2026.
Mobilitat interurbana i impuls al transport públic
Finalment, l'àmbit de la mobilitat sostenible també té el seu reflex específic en aquests pressupostos per al 2026. A escala global, el Govern destinarà un total de 309,5 milions d'euros a projectes de mobilitat a tota la vegueria. Pel que fa a l'entorn estrictament local i comarcal, s'ha inclòs una dotació de 5,1 milions d'euros pel nou corredor de bus ràpid que connectarà de manera directa Terrassa amb Sabadell, en execució. Aquesta nova infraestructura terrestre ha de permetre augmentar considerablement la freqüència del transport públic per carretera entre les dues capitals del Vallès Occidental, oferint una alternativa eficient.
En la trobada amb els periodistes, Díaz també ha insistit en el caràcter plurianual d'aquests comptes. S'ha destacat que moltes inversions s'han pensat a mitjà i llarg termini, per preparar el país per als reptes que vindran en un futur, entre elles la línia orbital ferroviària. La delegada ha posat en valor aquesta mirada a futur de l'executiu de Salvador Illa.
Els pressupostos estan en aquests moments en tràmit parlamentari i s'espera que s'aprovin definitivament el pròxim 2 de juliol. Finalment, Pilar Díaz també ha volgut agrair el compromís d'Esquerra Republicana i dels Comuns a l'hora d'aprovar aquests comptes, i ha destacat que una segona convocatòria de la Llei del Pla de barris està a punt de tornar-se a obrir.