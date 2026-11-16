La Unitat de Medicina del Viatger del CST duplica les vacunes administrades en tres anys

La Unitat de Medicina del Viatger del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) va atendre 1.709 pacients durant el 2025 i va administrar 721 vacunes, gairebé el doble que tres anys abans, quan se'n van posar 380. L'activitat del servei, que ha crescut un 31% en nombre de pacients des del 2022, evidencia la importància de la prevenció i l'assessorament sanitari abans de desplaçar-se a destinacions internacionals.
Les dades es van donar a conèixer en el marc de la Jornada de Salut Internacional i Unitats de Medicina del Viatger de Catalunya. La trobada, organitzada per la mateixa unitat del CST, va reunir un centenar de professionals sanitaris, representants d'altres serveis de salut internacional, associacions de pacients i ciutadans per actualitzar coneixements sobre la pediatria tropical i les amenaces epidemiològiques emergents.
La majoria dels usuaris de la unitat són adults d'entre 18 i 64 anys, que representen el 82% del total. Un 13% són menors d'edat i el 5% restant tenen 65 anys o més. Es tracta d'un servei que, al Vallès Occidental, comparteix aquesta especialització amb la unitat del Parc Taulí.
Durant l'obertura de la jornada, el director econòmic del CST, Adrià Sardà Ventosa, va reivindicar la necessitat de donar més visibilitat a la feina preventiva del servei. "Agafes un bitllet d'avió i ningú et diu que t'has de vacunar d'això o d'allò", va assenyalar, tot defensant que més ciutadans coneguin l'existència de la unitat i els seus recursos. Per la seva banda, la cap de Medicina Preventiva de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Montserrat Martínez Marcos, va destacar el paper de les unitats catalanes en la vacunació i l'atenció tant abans com després dels viatges.
Atenció als infants i noves epidèmies
La jornada va posar el focus en les necessitats específiques dels viatgers menors d'edat. La primera taula ha abordat qüestions com la vacunació i la quimioprofilaxi en nadons i infants, els desplaçaments per visitar amics i familiars i la gestió de la febre quan es torna de zones tropicals.
La segona sessió es va centrar en les noves epidèmies globals i l'expansió dels vectors transmissors de malalties, amb especial atenció a la influència del canvi climàtic. Els ponents van analitzar la situació actual del dengue, el zika i el chikungunya, les noves possibilitats de vacunació contra aquestes infeccions i els circuits de resposta davant possibles emergències de salut pública a Catalunya.
El programa també va incloure dos tallers pràctics: un sobre casos clínics interactius i un altre sobre consells previs als desplaçaments i preparació de farmacioles de primers auxilis. La trobada es va tancar amb una conferència magistral d'Antoni Soriano, investigador principal de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i professor associat de la Universitat de Girona.
El cap del Servei de Pediatria i de la Unitat de Salut Internacional del CST, Abel Martínez Mejías, va aprofitar la trobada per recordar els professionals que van impulsar inicialment el servei i va expressar la voluntat de continuar ampliant-ne l'activitat. Actualment, la unitat ja compta amb tres pediatres, a més de l'equip d'infermeria i medicina.