MútuaTerrassa promou la prevenció de les úlceres per pressió amb una jornada formativa

L’observació continuada de la pell i la detecció precoç de possibles lesions són dues de les mesures clau per prevenir les úlceres per pressió, una complicació que pot afectar especialment les persones amb problemes de dependència i que pot arribar a tenir conseqüències greus per a la seva salut. Amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció de les Úlceres per Pressió, l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha preparat diverses activitats per conscienciar sobre la importància de les cures cutànies i fomentar les bones pràctiques entre els professionals sanitaris i la ciutadania.
La commemoració tindrà dues cites principals. La primera serà aquest dimarts 17 de novembre, amb una jornada formativa organitzada per la Subcomissió de Lesions Cutànies i la Unitat de Formació i Docència de la Direcció d’Infermeria de l’hospital. Sota el lema "Quatre reptes, una missió: cuidar la pell", la sessió combinarà tallers pràctics i una conferència magistral.
La part formativa tindrà un plantejament gamificat. Els participants, distribuïts en equips, hauran de superar diferents reptes relacionats amb la prevenció i la cura de les lesions cutànies, dinamitzats per infermeres expertes de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) dels àmbits d’hospitalització, atenció intermèdia i atenció primària. L’equip que resolgui les proves amb més encert serà el guanyador de l’activitat.
La jornada també comptarà amb la intervenció de Sandra Alexandre, doctora en Ciències de la Infermeria, coordinadora de la Unitat de Cures Complexes i Salut Hormonal de l’Atenció Primària de l’ICS a Lleida i especialista en cicatrització de ferides i psiconeuroimmunologia. La presentació institucional anirà a càrrec de Miguel Ángel Molina, director d’Infermeria de l’HUMT.
Assessorament per a pacients i ciutadans
La segona iniciativa tindrà lloc dijous 19 de novembre, coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció de les Úlceres per Pressió, que se celebra el tercer dijous de novembre. La Subcomissió de Lesions Cutànies instal·larà una taula informativa a l’entrada de l’hospital per apropar a pacients, familiars i professionals consells pràctics sobre la higiene i la cura de la pell.
L’espai oferirà assessorament personalitzat i material divulgatiu, amb informació sobre els principals factors de risc i les mesures que poden ajudar a evitar l’aparició d’aquestes lesions. També es posarà èmfasi en la necessitat d’examinar la pell de manera continuada per identificar qualsevol alteració i actuar-hi de manera precoç.
Les úlceres per pressió poden aparèixer en persones amb mobilitat reduïda o situacions de dependència i, si no es prevenen o tracten adequadament, poden provocar complicacions, allargar les estades hospitalàries i perjudicar la qualitat de vida. Amb aquestes activitats, MútuaTerrassa vol posar el focus en la prevenció i en el paper dels professionals d’infermeria en la detecció i el tractament de les lesions cutànies.