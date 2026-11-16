Busquen "El Ruso", el fugitiu d'Oviedo que va matar un policia, als trens de l'R4 de Rodalies

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra segueixen buscant el fugitiu d'Oviedo que va matar un policia nacional la setmana passada, després de no localitzar-lo en dos trens a Montcada i Reixac. La Guàrdia Civil ha rebut una trucada d’una persona que assegurava haver vist el fugitiu a Manresa i ha intentat verificar la informació, que l’ha portat a dos trens de l'R4 de Rodalies que anaven cap a Montcada i Reixac. L'institut armat ha inspeccionat el primer comboi, i els Mossos, avisats cap a les 11.22 hores, el segon, però no han localitzat el sospitós. L’actuació policial ha obligat a tallar la circulació de l’R4 entre Montcada Bifurcació i Manresa i s'ha gestionat un servei alternatiu de transport per carretera, segons ha informat Renfe.
Mossos i Guàrdia Civil han inspeccionat els trens amb el suport dels Tedax i de la unitat canina. En el cas del segon comboi, ha estat desallotjat prèviament amb totes les garanties de seguretat per facilitar la inspecció. Un cop finalitzades les comprovacions i verificat que no hi havia cap risc ni cap persona a l'interior, els Mossos han permès novament l'accés als ocupants perquè poguessin reprendre la marxa cap a les 13.30 hores. La circulació s'ha restablert, però hi ha retards que poden superar els 40 minuts.
En paral·lel, s’estan fent altres indagacions i també s'ha desplegat un dispositiu policial a les principals estacions de Barcelona.
Un agent del grup de guies canins de la Policia Nacional va morir la setmana passada a Oviedo per l’explosió d’un artefacte. L’escorcoll d’una motxilla sospitosa al barri de Villafría de la ciutat va acabar també amb un agent del Tedax ferit. A més, l'home hauria ferit amb arma de foc una jove.