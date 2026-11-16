Busquen "El Ruso", el fugitiu d'Oviedo que va matar un policia, als trens de l'R4 de Rodalies

Terrassa

La Guàrdia Civil ha rebut una trucada d’una persona que assegurava haver vist el fugitiu a Manresa

  • Manuel Ferrero Álvarez, conegut com ‘El Ruso’

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 14:03
Actualitzat el 16 de novembre de 2026 a les 14:13

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra segueixen buscant el fugitiu d'Oviedo que va matar un policia nacional la setmana passada, després de no localitzar-lo en dos trens a Montcada i Reixac. La Guàrdia Civil ha rebut una trucada d’una persona que assegurava haver vist el fugitiu a Manresa i ha intentat verificar la informació, que l’ha portat a dos trens de l'R4 de Rodalies que anaven cap a Montcada i Reixac. L'institut armat ha inspeccionat el primer comboi, i els Mossos, avisats cap a les 11.22 hores, el segon, però no han localitzat el sospitós. L’actuació policial ha obligat a tallar la circulació de l’R4 entre Montcada Bifurcació i Manresa i s'ha gestionat un servei alternatiu de transport per carretera, segons ha informat Renfe.

Mossos i Guàrdia Civil han inspeccionat els trens amb el suport dels Tedax i de la unitat canina. En el cas del segon comboi, ha estat desallotjat prèviament amb totes les garanties de seguretat per facilitar la inspecció. Un cop finalitzades les comprovacions i verificat que no hi havia cap risc ni cap persona a l'interior, els Mossos han permès novament l'accés als ocupants perquè poguessin reprendre la marxa cap a les 13.30 hores. La circulació s'ha restablert, però hi ha retards que poden superar els 40 minuts.

En paral·lel, s’estan fent altres indagacions i també s'ha desplegat un dispositiu policial a les principals estacions de Barcelona.

Un agent del grup de guies canins de la Policia Nacional va morir la setmana passada a Oviedo per l’explosió d’un artefacte. L’escorcoll d’una motxilla sospitosa al barri de Villafría de la ciutat va acabar també amb un agent del Tedax ferit. A més, l'home hauria ferit amb arma de foc una jove.

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