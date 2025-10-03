Junts es defensa de les crítiques d'Esquerra i reitera el suport als drets humans i a Palestina

Junts per Terrassa ha respost a les crítiques d’ERC per no haver signat la declaració que condemnava la intervenció d’Israel contra la Global Sumud Flotilla.
En un comunicat, el grup municipal defensa que tant el seu compromís com el de la regidora de Drets Humans, Montserrat Caupena, amb els drets humans i amb el poble palestí és "ferm" i "clar". Recorden que ja van votar a favor de la Declaració institucional aprovada en el ple de setembre, on es condemnava “el genocidi i les greus vulneracions del Dret Internacional Humanitari contra la població civil palestina” i es reclamava l’entrada immediata d’ajuda humanitària a Gaza.
Junts i Caupena consideren aquell acord un “èxit de ciutat” per l’ampli consens assolit entre la majoria de grups, inclosa ERC, i per situar la condemna a la massacre “per davant de qualsevol matís” que pogués desdibuixar el missatge.
Sobre la declaració específica sobre la flotilla, Junts assegura que eren favorables "a la majoria de punts", però que no van poder signar-la perquè era una declaració dels partits i no tenia caràcter institucional. Per tant, "no es votava ni va existir cap debat".
Tot i això, expressen el seu suport a “l’alliberament immediat i incondicional dels membres de la Global Sumud Flotilla” i insten la Generalitat i el govern espanyol a activar mecanismes de protecció diplomàtica per garantir-ne el retorn.
“El nostre compromís amb els drets humans, i molt especialment pel que fa al tema del conflicte que viu Palestina, és clar i així ho hem demostrat amb els nostres vots”, conclou el comunicat, que rebutja posar en dubte la seva posició i reclama no generar confrontació “entre els que comparteixen la mateixa sensibilitat”.