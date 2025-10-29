Joaquín Peñalver, fisioterapeuta terrassenc: “Lamine Yamal tornarà a ser Lamine Yamal”

El fisioterapeuta terrassenc Joaquín Peñalver ha llançat un missatge de prudència sobre l’estat físic de Lamine Yamal, després del clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, on el jove blaugrana es va mostrar menys explosiu del que és habitual. “Les presses no són bones conselleres, però Lamine tornarà a ser Lamine”, va advertir dilluns al Twitch de Jijantes FC, presentat per Gerard Romero.
Segons Peñalver, la situació del jugador “no té tant a veure amb el creixement”, com a la confluència de factors: “Caldria revisar les hores de son, els descansos, i si només s’entrena al club o també fora.” El fisioterapeuta va destacar que es tracta d’una lesió molesta i complicada, però reversible si es gestiona amb paciència.
En aquest sentit, va alertar que voler accelerar el retorn de Lamine podria ser contraproduent: “Amb Ansu Fati vam voler córrer massa. Les presses no són bones conselleres.” Una afirmació que podria donar a entendre que si el jugador si no està al cent per cent, podria ser prudent donar-li descans.
Pel que fa al que es va veure al clàssic, Peñalver va explicar que Lamine “no arrencava bé ni girava amb normalitat”, i va apuntar que podria patir una pubàlgia alta —que afecta la zona abdominal— o bé una d’adductora. “La primera es nota en les primeres gambades, et mossega, et limita; l’altra afecta més els girs de potència”, va precisar.
Tot i que va admetre que el jove podria haver jugat medicat, va descartar infiltracions: “A la seva edat no s’haurien d’infiltrar els tendons.” Peñalver va concloure amb optimisme: “No us preocupeu, que Lamine tornarà a ser Lamine.”