Tirolina, malabars i castells: el pla dels Minyons de Terrassa per conquerir els més petits

Els Minyons de Terrassa escalfen motors per a la nova temporada i ho fan posant el focus en els més petits. Aquest dissabte, 7 de març, la seu de la colla malva, Cal Reig (carrer de la Mare de Déu dels Àngels, 23), es convertirà en l'escenari de la Diada de la Canalla, una jornada festiva i gratuïta que vol apropar la cultura popular a les famílies de la ciutat a través del joc i l’aprenentatge.
Circuits d’habilitat i primer contacte amb la faixa
La festa arrencarà a les 10.30 hores amb una proposta d'activitats pensades per posar a prova la destresa dels infants. El pati de Cal Reig acollirà tallers de malabars, acrosport, proves d’equilibri sobre objectes i, fins i tot, una tirolina per als més agosarats.
Més enllà de la part lúdica, la pedagogia castellera tindrà un paper central. S’ha programat un taller de castells on els nens i nenes podran descobrir la tècnica bàsica de les construccions humanes i tenir un primer contacte real amb el fet casteller. Per recuperar forces, tots els infants que participin en la jornada gaudiran d’un esmorzar gratuït.
Cloenda a la plaça
L’acte final de la jornada serà a les 11.45 hores amb una actuació castellera a càrrec dels Minyons. Aquesta serà una de les primeres oportunitats de la temporada per veure l’evolució dels primers assajos de la colla de la camisa malva, en un ambient distès i familiar.