La 23a edició del cicle “Dijous de Mútua” clou amb una sessió dedicada al trastorn mental greu

El proper dijous 27 de novembre se celebrarà la darrera sessió del cicle “Dijous de Mútua” d’aquest any, que tanca així la seva 23a edició. La conversa, titulada “Abordatge del Trastorn Mental Greu: una perspectiva grupal”, estarà conduïda per Ricard León, psicòleg clínic del Centre de Salut Mental d’Adults del CAP Rambla, i per Anna Vallet, treballadora social sanitària del mateix centre.
Aquesta és la setena i última conversa d’un cicle divulgatiu que ja suma més de dues dècades de trajectòria i que continua consolidat com una de les activitats de salut amb més seguiment a la ciutat.
Estigma, patiment familiar i mirada legal
La sessió aprofundirà en les particularitats del trastorn mental greu, posant el focus en els estigmes i autoestigmes que encara l’envolten, així com en el patiment que sovint viuen les famílies: la por al futur, el sentiment de culpa i les vivències del procés de cura. També es tractaran les conseqüències del patiment silenciat i el paper de l’acompanyament des del sistema sanitari.
Des d’una vessant més legal, la conversa inclourà una aproximació a les lleis que afecten les persones amb malaltia mental.
Com en les darreres edicions, el cicle se celebra l’últim dijous de cada mes i manté el format de conversa entre un professional de MútuaTerrassa i un periodista. Enguany, a més, es potència el format de vídeo podcast i les sessions s'emeten en directe a les 19 hores. El contingut es podrà seguir a través d’Instagram i YouTube de MútuaTerrassa.
Set converses i una mirada basada en l’experiència
El cicle ha desenvolupat set converses en total, iniciades el mes de març. Els temes s’han escollit combinant aquells que generen més interès entre la ciutadania i les inquietuds que els professionals han recollit dels seus propis pacients.
“Dijous de Mútua” es reprendrà el pròxim mes de març amb la 24a edició.