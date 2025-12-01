Les gerocultores de la Residència Sant Llàtzer denuncien el CST

Després de més d’una dècada de lluita per equiparar les seves condicions laborals amb les de la resta de companys del CST, les 35 gericultores de la Llar Residència Sant Llàtzer del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) han decidit dur l’empresa a judici. Se celebrarà aquest dimecres a les 11 als Jutjats de Terrassa. Aquest dilluns, les delegades de personal de les treballadores, Laura Nualart, Elisabet Ramírez i Jennifer González, han comparegut davant la premsa a la mateixa plaça del Doctor Robert per exposar la situació.
"Una entitat pública com el CST, amb més de 2.500 treballadors de diverses categories professionals, ens té en una situació de precarietat. Des que es va obrir la residència fa 16 anys, nosaltres ens regim pel conveni de Gercat, el més precari de tot l'Estat Espanyol, i la resta de companys pel Siscat. Portem més d'una dècada de lluita, reunint-nos amb l'Ajuntament també. Tot són paraules, però no arriben els fets. Estem cansades. L'excusa principal que posen és que no hi ha diners. Però el CST ha dut a terme millores, com el pàrquing de l'Hospital, i noves incorporacions. Hem passat de tenir dos caps a tenir-ne cinc, només en el nostre àmbit", explica Laura Nualart, que afegeix: "Volem reivindicar la importància de l'àmbit de la geriatria. És tan important un avi que viu a la Llar com una persona que es trenca la cama i va a urgències. La geriatria es veu com una feina de tercera, com si la gent gran no comptés".
Mediacions prèvies
Abans d'arribar a judici, s'han intentat diverses mediacions. A la darrera taula negociadora, fa uns cinc mesos a Barcelona, el CST no es va presentar.
Recorda Nualart que treballen gairebé 1.800 hores anuals, per les 1.650 dels seus companys. Cobren uns 1.000 euros i la majoria ha de buscar una altra feina per complementar el sou.
"Volem dignitat laboral. Esperem que la justícia ens recolzi", afegeix Jennifer González. "A la residència falta personal. Molts companys del CST ens fan costat. Alguns han de baixar a treballar amb nosaltres i no entenen aquestes diferències salarials. Cuidar gent gran no és senzill. Tant ells com nosaltres ens mereixem una mica de dignitat". Confia González a poder arribar a un acord el mateix dimecres abans del judici.
A la Residència Sant Llàtzer hi ha actualment 78 avis, repartits en tres plantes. "Els metges, les infermeres, la nostra cap i la nostra encarregada estan a l'altre conveni. Només nosaltres, les 35 cuidadores i les dues tècniques, vivim aquesta precarietat."
"El CST és una empresa pública que paguem entre tots. Els sous dels nostres caps són públic. Cobren molts diners. Diuen que no hi ha diners, però cada vegada tenim més càrrecs de responsabilitat. Potser és que només hi ha diners per al que els interessa", assenyala Nualart.
Ha fet costat també les treballadores Lluís Julián, el representant de les famílies. "Fa quatre anys que la meva dona és aquí. He vist treballar aquestes noies i estic encantat amb el tracte que destinen als malalts. No és una feina senzilla. És una vergonya que estiguin cobrant el que cobren. És una situació lamentable".