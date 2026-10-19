Els mercats setmanals catalans es trobaran a Terrassa el 26 d’octubre

L’Auditori Municipal de Terrassa acollirà el pròxim 26 d’octubre la 3a Trobada de Mercats Setmanals de Catalunya, una jornada que reunirà representants municipals, associacions de paradistes i professionals de la venda no sedentària per intercanviar experiències i reflexionar sobre el futur del sector.
La trobada arriba a la tercera edició després de les celebrades a Barcelona, el 2022, i Cornellà de Llobregat, el 2024. La jornada girarà entorn del Programa de Mercats Setmanals del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), que ofereix eines i recursos per impulsar la competitivitat, la modernització i la visibilitat d’aquests espais comercials.
Durant la sessió es presentaran les principals actuacions del consorci, entre les quals hi ha el nou Mapa dels Mercats Setmanals de Catalunya, les accions de promoció i difusió, el programa de formació desenvolupat aquest any i les línies de subvencions adreçades als ajuntaments, les associacions i els paradistes.
L’objectiu és donar a conèixer iniciatives impulsades arreu del territori, compartir bones pràctiques entre administracions i professionals i aprofundir en qüestions com la promoció, la formació i la digitalització, així com en els recursos de suport disponibles per al sector.
El programa combinarà presentacions tècniques amb casos pràctics de municipis i professionals, que exposaran els resultats obtinguts amb processos de digitalització, programes formatius i ajuts del CCAM. La jornada es clourà amb la intervenció del regidor de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Terrassa, Xavier Cardona.