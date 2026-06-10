La festa major de Can Jofresa omplirà el barri d’activitats durant tot el cap de setmana

El barri de Can Jofresa viurà del 12 al 14 de juny una nova edició de la seva Festa Major, amb ressaca encara de la celebració dels 50 anys. Una festa que tornarà a omplir la pista del carrer de Vic durant tres dies, on el veïnat podrà gaudir d’un programa intens que combina activitats infantils, espectacles, música en directe, gastronomia popular i cultura tradicional.
Divendres, 12 de juny
La festa començarà divendres a la tarda amb un berenar de la gent gran a les 17.30 hores a la Sala Polivalent del carrer Vic. A les 19.30 hores tindrà lloc la cercavila d’inici de festes amb la BatukaFonts, que donarà pas a la programació nocturna a la pista de Can Jofresa. Just després, la música arrencarà amb l’actuació de Rumba Siniva, seguida de l’orquestra Black&Decker a les 22 hores. La primera jornada es tancarà a partir de les dotze amb la sessió del discjòquei Adrian Mode.
Dissabte, 13 de juny
Dissabte començarà a les 10.30 hores amb una exhibició de vehicles clàssics amenitzada amb música, i continuarà amb el show de stunt de Fanny i Uri. Després del migdia, la pista acollirà a les 18 hores una orxatada popular amb ambient musical i, tot seguit, una masterclass de salsa i bachata dirigida per Joel. La jornada acabarà amb força a les 22 hores amb el concert de l’orquestra Hokele, seguit a les per la sessió del DJ Jordi Romero i el tancament makinero amb DJ Pebi.
Diumenge, 14 de juny
Des de ben d’hora, a les 9 hores, ja hi haurà moviment al barri amb el partit històric entre Mendrugos i Pedruscos al camp del Jàbac. A les 10 hores, la pista de Can Jofresa acollirà tallers infantils i pintacares a càrrec dels Voluntaris Joquima Vedruna, seguits per l’animació infantil amb Mondo Momo i per un inflable d’aigua.
A les 13 hores, se celebrarà una botifarrada popular amb preu de 3 €, amb servei de taules i cadires des de les 10.30 hores a la Sala Polivalent. Els tiquets es podran adquirir en diferents establiments del barri. A la tarda, la música tornarà a ser protagonista amb el concert del grup Avenate a les 19 hores. A les nou del vespre, els Gegants de Les Fonts oferiran un espectacle de cultura popular, i la festa es clourà a les 21.30 hores amb un correfoc i espectacle final a càrrec de la Colla de Diables de Sant Pere Nord.