La festa major del Poble Nou-Zona Esportiva omplirà el barri d’activitats durant tot el cap de setmana

La 46a Festa Major del barri de Poble Nou-Zona Esportiva de Terrassa ja ho té tot a punt per viure un cap de setmana ple de cultura popular, música, esport i activitats familiars. Del 12 al 14 de juny, la Plaça de la Cultura es convertirà en el centre neuràlgic d’una celebració que reunirà veïns i visitants amb una programació variada per a totes les edats.
Divendres, 12 de juny
La festa arrencarà divendres a les 19 hores amb una cercavila que recorrerà el barri des de la carretera de Rellinars fins a la Plaça de la Cultura, amb la participació de la Colla del Bitxo del Torrent Mitger, els Gegantons de l’Escola Abat Marcet i els Bastoners de Sant Pere. Mitja hora més tard, a les 19.30 hores, tindrà lloc el pregó inaugural, que enguany anirà a càrrec de la "Penya Nicky’s", entitat emblemàtica del barri que celebra el seu 80è aniversari.
A les 20 hores, la cultura popular continuarà amb una tabalada i diverses exhibicions. La jornada es completarà amb la Nit de Foc Infantil a les 21.30 hores, un concert del grup de versions Fugados de Alcatraz a les 23 hores i la sessió musical de DJ Malaguilla a partir de la 1 de la matinada.
Dissabte. 13 de juny
El dissabte començarà a les 10.30 hores amb activitats infantils organitzades per l’Esplai La Fera, seguides d’animació infantil i festa de l’escuma a les 12 hores. A la tarda, la música i el moviment prendran protagonisme amb una batucada a les 17.30 hores, una exhibició de ball de "Flawless Dance School" a les 18 hores i una sessió de zumba dirigida per Mònika Bastida a les set de la tarda.
A les 20 hores, el Centre Cívic Avel·lí Estrenjer acollirà un monòleg d’Elias Torres, i mitjà hora més tard se celebrarà la tradicional botifarrada popular. La nit continuarà amb una actuació de foc i pirotècnia (21.30 hores) i culminarà amb el concert de l’Orquestra Huracan.
Diumenge. 14 de juny
La jornada de diumenge arrencarà a les 9.30 hores amb la 3a Cursa i Caminada Solidària “Aturem l’ELA”, una iniciativa en benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.
A les 11.15 hores, els ritmes de Bollywood arribaran a la plaça de la mà de Som Bollywood, mentre que a les 12 hores tindrà lloc el tradicional vermut musical amb "DNY’S KADUKAT’S". La paellada popular, organitzada per La Sosi, començarà a les dues del migdia.
A la tarda, la música i la dansa tornaran a ser protagonistes amb el concert de Lua Cheia a les 17.30 hores, una exhibició de cant de l’Acadèmia Marta Lorente Vocal Coach a les 18.30 hores i els quadres de ball andalús de "Yerbabuena y Las Soleares" a les 19.30 hores.
Finalment, la Festa Major es clourà a les 20 hores amb una vetllada d’havaneres i rom cremat, posant el punt final a tres dies de convivència, participació i celebració al barri.
El cartell i programació complerta, aquí.