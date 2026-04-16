La Masia Freixa no reobrirà a temps per a la Fira Modernista

Terrassa encara una primavera farcida d’activitats impulsades pel teixit associatiu, però ho farà amb una absència destacada. Un dels grans emblemes del patrimoni local, la Masia Freixa, no podrà acollir visites guiades ni fer portes obertes durant la pròxima edició de la Fira Modernista, que tindrà lloc els dies 9 i 10 de maig de 2026 dedicada a la figura d’Alexandre de Riquer. Aquesta circumstància s’emmarca en els treballs que han de convertir aquest edifici històric en un espai museïtzat i més accessible, gràcies als 1,8 milions dels fons Next Generation; i que ja encaren la recta final. L’obra ha d’acabar el 31 de maig.
Es podrà admirar des de l’exterior
L’evolució de les obres de restauració, que tenen previst acabar a la darreria de maig, coincideix de ple amb el calendari de la Fira Modernista. La coincidència impossibilitarà l’accés a l’interior de la masia per fer-hi visites durant la Fira. Segons explica el tinent d’alcalde Joan Salvador, l’espai estarà afectat per l’activitat pròpia d’una reforma. “S’havia de parar un moment i ha coincidit ara, i per sort parem per poder-li donar aquesta millora. És per una molt bona raó”. Malgrat la impossibilitat d’accedir a l’interior, l’activitat al Parc de Sant Jordi es mantindrà tan viva com sempre.
Per tal de minimitzar l’impacte visual de les obres durant el cap de setmana de la fira, el consistori preveu substituir les tanques i les ràfies actuals per unes de noves, logotipades i més integrades en l’entorn. “Serà un monument no visitable en aquestes dates, però sí observable des de l’exterior”, ja que com bé diu Joan Salvador, la silueta de l’emblemàtic monument modernista “continuarà despuntant”.
A més de la Masia Freixa, l’altre gran equipament tancat per obres actualment és el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), on s’executen reformes de climatització amb l’objectiu de reobrir les portes de cara a la Festa Major. En aquest cas, “no es podrà utilitzar el pati ni es podrà fer la tradicional passejada per les voltes i la teulada, perquè estarà en un moment d’ebullició de camions i material d’obra”, conclou Salvador.