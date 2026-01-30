La gent gran, en el punt de mira: cinc robatoris a caixers automàtics a Terrassa

Terrassa ha registrat aquest mes de gener fins a cinc robatoris a caixers automàtics als barris de Sant Pere Nord i Can Parellada. Segons fonts policials, tres dels assalts s’han produït en un mateix punt, el caixer situat a la rambla de Francesc Macià, 181, fet que ha generat inquietud entre el veïnat. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació i, de moment, no s’ha practicat cap detenció.
Tal com ha pogut saber el Diari de Terrassa, els robatoris comparteixen un modus operandi molt similar, basat en l’engany i la distracció de les víctimes, totes elles persones d’edat avançada. Els delinqüents aprofiten la confiança d’aquest col·lectiu per obtenir el número secret i efectuar retirades importants -prop de mil euros- de diners sense que els afectats se n’adonin en el moment.
Un dels casos més recents és el d’Andrés Rozas, de 80 anys, víctima d’un robatori de 900 euros mentre operava en un caixer de Sant Pere Nord. El seu fill, Oliver Rozas, explica que l’individu va esperar el moment en què el seu pare introduïa la targeta i marcava el codi per apropar-s’hi amb una excusa aparentment innocent. “Li va dir que la seva targeta s’havia quedat atrapada al caixer i li va demanar que el deixés acabar l’operació. Empenyent-lo amb l’espatlla, es va fer lloc i es va posar d’esquena al caixer”, relata.
Segons el testimoni, mentre mantenien una discussió, el sospitós ja havia ordenat una retirada de 900 euros, que va recollir sense ser vist. La família no va ser conscient del robatori fins que el germà d’Oliver, que té l’aplicació bancària vinculada al compte, va rebre la notificació de la retirada. “Va ser llavors quan ens vam adonar que el robatori ja s’havia consumat”, explica.
Aquest patró coincideix amb el relat d’altres víctimes, tot i que amb petites variacions en el discurs utilitzat pels lladres per manipular les persones grans mentre operaven al caixer. L’objectiu és sempre el mateix: jubilats que viuen de la pensió i que solen actuar amb confiança davant de desconeguts.
Malgrat la coincidència en el mètode, les descripcions físiques dels presumptes autors no són idèntiques en tots els casos. Això fa pensar als investigadors que podria tractar-se de diverses persones que actuen de manera coordinada o que, com a mínim, comparteixen el mateix sistema per cometre els robatoris.
Els Mossos d’Esquadra han reforçat la vigilància al voltant dels caixers afectats i, en els darrers dies, també s’ha pogut veure personal de seguretat privada custodiant el caixer de la rambla de Francesc Macià. Paral·lelament, les entitats bancàries han comunicat a les víctimes que no és possible recuperar els diners sostrets, fet que incrementa la sensació d’indefensió entre els afectats.
La policia manté la investigació oberta i recomana extremar les precaucions, especialment a les persones grans, a l’hora d’operar en caixers automàtics i desconfiar de qualsevol ajuda no sol·licitada.