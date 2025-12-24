“He vist jugar en una cartilla amb números romans”

Les partides de quinto no esperen a l’arribada del Nadal. Al Social ja es van posar en marxa dissabte passat, per bé que a mesura que s’apropen les festes, l’afluència augmenta de manera considerable. “Els dies més forts són Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis. Es formen unes cues formidables, que arriben Font Vella amunt. La gent té moltes ganes de jugar. I també molta paciència”, explica Carles Silvestre, un dels lloros més antics del quinto del Centre Cultural El Social. Silvestre les ha vist de tots els colors en els 43 anys que fa que es dedica a fer de lloro. Ens dona alguns consells, ens fa algunes recomanacions i ens explica algunes de les anècdotes més curioses amb les quals s’ha topat en el gairebé darrer mig segle. S’ha trobat amb tota mena de públics, des d’aquells senyors que s’entaulen i poden jugar fins a tres hores seguides fins a les colles de joves amants de la gresca i la xerinola.
1. Pots dissenyar la teva pròpia cartilla
Al quinto es juga amb cartilles de 90 números, que van de l’1 al 90. Cadascuna conté sis quadres de 15 números cadascun. La majoria dels jugadors fan servir les cartilles que es distribueixen al mateix local, per bé que alguns jugadors prefereixen jugar amb cartilles pròpies i se les fan ells mateixos a casa. Està absolutament permès, però aquestes cartilles artesanals han de ser prèviament validades pels organitzadors. L’únic requisit és que continguin 90 números diferents compresos entre l’1 i el 90.
2. N’hi ha de ben curioses
El més habitual és pintar les cartilles amb colors o amb dibuixos relatius a les festes nadalenques, cadascun amb el seu corresponent número. Cadascú s’organitza els números de la manera que li va millor. El fet de conèixer-ne la distribució és perfectament legal i ajuda a anar més de pressa a l’hora d’anar col·locant les guixes mentre el lloro canta els números que van sortint de la garrafa. Recorda Silvestre que ha arribat a veure cartilles ben curioses. Fins i tot una en números romans.
3. Ubicació a la sala
De quinto se’n fa en molts llocs, però els dos més grans i emblemàtics que queden a la ciutat són els del Social i el de l’Sferic. En el cas del Social, la distribució del local fa que els jugadors s’hagin de repartir en tres sales. Només els que són a la mateixa sala que el lloro poden veure’l cantar. A la majoria de gent li agrada veure i sentir el lloro. En aquest cas, cal arribar dels primers.
4. Ves amb compte amb els cops a la taula
Les guixes no són magnètiques. Qualsevol lleuger cop que es doni a la taula pot fer que es moguin de lloc, dificultant la possibilitat de seguir la partida. Acostuma a passar quan algú canta i ho fa picant a la taula. Si “és ben bona, que se li pagui” no hi ha cap problema. Per contra, quan el presumpte guanyador s’ha equivocat, els companys de taula poden haver-se descomptat.
5. Els cobradors han d’esperar que s’hagin cantat cinc números
Els encarregats cobrar les partides acostumen a passar per les taules a cobrar quan s’han cantat ja uns cinc números. Es fa per evitar que algú digui que no juga i arrenqui a jugar quan acaben de passar. Retenir un o dos números és senzill, però recordar-ne cinc ja costa més.
Dates i horaris per jugar-hi aquest Nadal
Les primeres partides van començar el dia 13 de desembre al Social. Seguiran els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre i 1, 3, 4, 6 i 10 de gener, a partir de les 18 hores. També hi haurà sessions nocturnes els dies 2, 5 i 9 de gener a les 22 hores. Al pavelló de l’Sferic s’engegarà aquest dimecres i se seguirà els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de gener.