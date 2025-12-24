Terrassa

“He vist jugar en una cartilla amb números romans”

Carles Silvestre és un dels lloros més experimentats de la ciutat. Fa 43 anys que ho fa de manera ininterrompuda a El Social. Hi ha vist de tot. Explica com gaudir d’una jornada de quinto

  • Un dels lloros oficials del quinto del Social, Carles Silvestre (74 anys), en plena acció -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de desembre de 2025 a les 11:00

Les partides de quinto no esperen a l’arribada del Nadal. Al Social ja es van posar en marxa dissabte passat, per bé que a mesura que s’apropen les festes, l’afluència augmenta de manera considerable. “Els dies més forts són Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis.  Es formen unes cues formidables, que arriben Font Vella amunt. La gent té moltes ganes de jugar. I també molta paciència”, explica Carles Silvestre, un dels lloros més antics del quinto del Centre Cultural El Social. Silvestre les ha vist de tots els colors en els 43 anys que fa que   es dedica a fer de lloro. Ens dona alguns consells, ens fa algunes recomanacions i ens explica algunes de les anècdotes més curioses amb les quals s’ha topat en el gairebé darrer mig segle. S’ha trobat amb tota mena de públics, des d’aquells senyors que s’entaulen i poden jugar fins a tres hores seguides fins a les colles de joves amants de la gresca i la xerinola.


1. Pots dissenyar la teva pròpia cartilla

Al quinto es juga amb cartilles de 90 números, que van de l’1 al 90. Cadascuna conté sis quadres de 15 números cadascun. La majoria dels jugadors fan servir les cartilles que es distribueixen al mateix local, per bé que alguns jugadors prefereixen jugar amb cartilles pròpies i se les fan ells mateixos a casa. Està absolutament permès, però aquestes cartilles artesanals han de ser prèviament validades pels organitzadors. L’únic requisit és que continguin 90 números diferents compresos entre l’1 i el 90.

2. N’hi ha de ben curioses

El més habitual és pintar les cartilles amb colors o amb dibuixos relatius a les festes nadalenques, cadascun amb el seu corresponent número. Cadascú s’organitza els números de la manera que li va millor. El fet de conèixer-ne la distribució és perfectament legal i ajuda a anar més de pressa a l’hora d’anar col·locant les guixes mentre el lloro canta els números que van sortint de la garrafa. Recorda Silvestre que ha arribat a veure cartilles ben curioses. Fins i tot una en números romans. 

3. Ubicació a la sala

De quinto se’n fa en molts llocs, però els dos més grans i emblemàtics que queden a la ciutat són els del Social i el de l’Sferic. En el cas del Social, la distribució del local fa que els jugadors s’hagin de repartir en tres sales. Només els que són a la mateixa sala que el lloro poden veure’l cantar. A la majoria de gent li agrada veure i sentir el lloro. En aquest cas, cal arribar dels primers. 

4. Ves amb compte amb els cops a la taula

Les guixes no són magnètiques. Qualsevol lleuger cop que es doni a la taula pot fer que es moguin de lloc, dificultant la possibilitat de seguir la partida. Acostuma a passar quan algú canta i ho fa picant a la taula. Si “és ben bona, que se li pagui” no hi ha cap problema. Per contra, quan el presumpte guanyador s’ha equivocat, els companys de taula poden haver-se descomptat.

5. Els cobradors han d’esperar que s’hagin cantat cinc números

Els encarregats cobrar les partides acostumen a passar per les taules a cobrar quan s’han cantat ja uns cinc números. Es fa per evitar que algú digui que no juga i arrenqui a jugar quan acaben de passar. Retenir un o dos números és senzill, però recordar-ne cinc ja costa més.

Dates i horaris per jugar-hi aquest Nadal

Les primeres partides van començar el dia 13 de desembre al Social. Seguiran els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre i 1, 3, 4, 6 i 10 de gener, a partir de les 18 hores. També hi haurà sessions nocturnes els dies 2, 5 i 9 de gener a les 22 hores. Al pavelló de l’Sferic s’engegarà aquest dimecres i se seguirà els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de gener.

Notícies recomenades