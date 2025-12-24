Com sortir de la incòmoda pregunta: “I la parella per a quan?”

S’apropen els dinars i sopars de Nadal. Les famílies es reuneixen per celebrar les dates més especials de tot l’any. Entre l’escudella i el cava, se senten les típiques i repetitives converses de política, futbol o feina. Els joves, i no tan joves, no poden abaixar la guàrdia, però sempre hi ha un moment en què la tieta o el tiet graciós s’il·lumina i et fa la gran pregunta: “I el xicot per a quan?”.
“No hi caben tots a la mateixa taula”
Una resposta enginyosa. L’abundància pot ser igual de problemàtica que la mancança i s’ha de saber gestionar: “En tinc tants que no hi caben tots a la taula”. Potser la teva tieta mai s’hauria plantejat que no trobar-se mai la teva parella no era pas per l’absència de la figura, sinó per l’absència d’espai o per la dificultat d’haver de triar entre uns quants.
“Ara estic centrat en mi mateix “
Hi ha moments a la vida en què les distraccions no tenen espai. La feina, els estudis o un canvi físic són només alguns dels molts exemples que poden explicar que no tinguis parella. Perquè sí, l’amor és molt bonic, però requereix un temps i uns pensaments que poden allunyar-nos dels nostres objectius, i els tiets ho han d’entendre.
“I el teu? Fa anys que els avis l’esperen “
De vegades no queda una altra opció que contraatacar i passar a l’ofensiva. Aquells que pregunten són sovint els que més tenen a amagar. Un tiet o una tieta soltera, tots en coneixem un. No tinguis por, el més probable és que els teus avis estiguin allà per fer-te costat, segur que ells han pensat algun cop “aquest no el casarem mai”. No tornaran a preguntar-te per la parella.
“Estic coneixent una ‘xati’, sempre em diu el que vull escoltar”
Aquest recurs és acabat de sortir del forn. Passem tantes hores xerrant amb el ChatGPT que seria d’allò més normal que establíssim llaços emocionals amb una IA: no discuteixes, pots parlar de qualsevol tema i difícilment et serà infidel. El que un dia va ser un xat, ara ha passat a ser la teva “xati”.
“Tinc una relació molt seriosa amb la llibertat”
Ets jove i tens encara tota la vida al davant. “Estic en el meu millor moment, i ho vull aprofitar” pots dir. Tenir la llibertat de conèixer a molta gent, crear vincles efímers i viure petites històries d’amor que et mantinguin en un èxtasi constant. Els teus tiets no només ho entendran, sinó que pensaran: “haurem caigut en la rutina?”
“No has vist com de car està tot? No és una de les prioritats”
El que és més probable és que durant l’àpat es parli de com està de car tot, i és clar, de com de difícil ho tenen els joves per independitzar-se: “Aquest no marxa de casa fins als 40 anys” dirà la teva mare. Doncs bé, en moments d’austeritat, tenir parella pot arribar a considerar-se un caprici.
“Està de camí, però venia amb Renfe, així que potser la tenim aquí el pròxim sopar de Nadal”
Resposta inqüestionable. La parella existeix, o això pots fer veure, però no sempre es prenen bones decisions: ella va decidir agafar Renfe per arribar al sopar de Nadal amb la família de la seva parella. El tren mai va passar, i tant tu, com els teus tiets pesats, hauran d’esperar un any més per poder conèixer-la.