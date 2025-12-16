La TAS impulsa la cultura de l’avaluació per posar en valor l’impacte real del tercer sector

La Taula d’Acció Social de Terrassa (TAS) va celebrar divendres passat la jornada Mesurar per transformar: avaluar l’impacte social al tercer sector, una sessió formativa que va reunir prop de 50 responsables i professionals d’entitats socials al Vapor de Prodis. L’objectiu era el de reforçar la capacitat del tercer sector per mesurar, gestionar i comunicar l’impacte real de la seva acció social.
La jornada va comptar amb la participació d’Arnau Picón, consultor especialitzat en mesura i gestió d’impacte social i investigador de l’ESADE Center for Social Impact (ECSI), que va estructurar la formació en dues parts. En la primera, de caràcter conceptual, Picón va destacar que l’avaluació d’impacte “no és només una exigència tècnica o administrativa, sinó una eina clau de millora contínua”, que permet prendre decisions més fonamentades i posar en valor la transformació social generada per les entitats.
En aquest bloc es van tractar conceptes com la mesura i gestió d’impacte, la teoria del canvi, la identificació de grups d’interès i els diferents models d’avaluació. La segona part es va centrar en l’aplicació pràctica, amb treball en grup i l’anàlisi de casos reals.
En aquest context, es va presentar l’experiència de LaFACT Fupar, que va servir com a exemple per treballar col·lectivament la definició d’objectius, la priorització dels canvis i la selecció d’indicadors socials rellevants. Des de la TAS s’assenyala que la jornada respon a la necessitat creixent del tercer sector de passar de la intuïció a l’evidència, traduint el compromís social en dades i relats que reforcin la seva incidència davant la ciutadania, les administracions públiques i els finançadors.