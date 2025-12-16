Una exposició participativa revisa el paper de les migracions en la història de Terrassa

Terrassa commemorarà el Dia Internacional de la Persona Migrant, el pròxim 18 de desembre, amb la inauguració d’una exposició que posa el focus en el paper clau de les migracions en la construcció social i urbana de la ciutat. La mostra, titulada “Migracions a Terrassa: la construcció de la ciutat”, s’obrirà al públic al Museu de Terrassa i es podrà visitar fins al 19 d’abril de 2026.
L’exposició és l’acte central d’un programa d’activitats de sensibilització impulsat amb motiu de la jornada internacional, que inclou propostes culturals, educatives i participatives al llarg de la setmana. L’objectiu és visibilitzar les experiències migratòries i promoure una mirada crítica i inclusiva sobre la diversitat d’orígens que caracteritza la ciutat. La inauguració tindrà lloc la tarda del 18 de desembre a la Sala del Tinellet del Castell Cartoixa de Vallparadís, amb la participació de persones del Servei de Primera Acollida i de diverses entitats socials. L’acte es completarà amb un espai de trobada obert a la ciutadania, amenitzat amb una sessió musical d’Angela Blackburn, coneguda com a Metralleta DJ.
La mostra és el resultat d’un projecte participatiu desenvolupat al llarg d’un any pel Museu de Terrassa, amb la col·laboració del Servei de Ciutadania i Migracions. A través de tallers, recollida de testimonis i cessió d’objectes, la iniciativa ha volgut reconstruir el relat migratori de la ciutat des de múltiples veus. En aquest sentit, el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor del Museu de Terrassa, Joan Salvador, destaca que l’exposició “situa la participació ciutadana al centre de l’acció cultural” i que permet explicar, des de diferents perspectives, com les migracions han contribuït a configurar la Terrassa actual.
El programa commemoratiu s'inicia però, aquest dimarts 16 de desembre amb la taula rodona “Històries de migració”, al barri de Ca n’Anglada, amb la participació de veïns i veïnes del barri. L'endemà, dimecres 17, la Biblioteca Central acollirà el lliurament anual de llibres a la Xarxa Municipal de Biblioteques, amb una selecció de títols vinculats a migracions, interculturalitat, drets humans i antiracisme.
El mateix 18 de desembre al matí, la plaça de Salvador Espriu serà l’escenari de diverses activitats de sensibilització, com el projecte de realitat virtual “Posa’t les ulleres i actua contra el racisme” i la performance artística “Entre nosaltres”, adreçades a fomentar la reflexió ciutadana sobre la convivència i la diversitat.
Des del consistori, la regidora de Ciutadania i Migracions, Lluïsa Melgares, remarca que Terrassa és una ciutat diversa i plural i que cal continuar treballant perquè aquesta realitat no sigui motiu de discriminació. La commemoració es clourà al vespre amb la il·luminació de color taronja de la façana de l’Ajuntament i del Monument a la Dona Treballadora, com a gest simbòlic de suport als drets de les persones migrants.