La IV Jornada d’Anestèsia i Reanimació en Cirurgia Toràcica a la MútuaTerrassa

El servei d’Anestesiologia i Reanimació, Medicina Perioperatòria i del Dolor de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha organitzat, pel proper dijous 8 de maig -i fruit de l’èxit de convocatòria assolit en les tres primeres edicions- la IV Jornada d’Anestèsia i Reanimació en Cirurgia Toràcica amb la voluntat d’abordar els principals reptes i particularitats en aquest àmbit.

La benvinguda -prevista a l’Edifici Docent a les 8.30 hores- anirà a càrrec de Marc Bausili, cap del servei d’Anestesiologia i Reanimació, Medicina Perioperatòria i del Dolor de l’HUMT. Acte seguit tindrà lloc la conferència inaugural, la qual tractarà sobre la situació actual de la cirurgia toràcica i en aquest cas la pronunciarà Mireia Serra, cap del servei de Cirurgia Toràcica de l’HUMT.

A continuació es donarà inici a un bloc relatiu als clàssics en cirurgia toràcica, en el marc del qual es parlarà sobre reptes i singularitats de l’anestèsia, la ventilació mecànica i protectiva i el maneig analgèsic. La jornada també contempla un bloc sobre pre i postoperatori, el qual acollirà la prehabilitació i rehabilitació funcional en cirurgia toràcica i les complicacions postoperatòries. Seguidament es parlarà sobre altres reptes, entre els quals s’aprofundirà en la implicació de l’ecobroncoscòpia pulmonar (EBUS) en la pràctica clínica diària, l’anestèsia en el trasplantament pulmonar i l’anestèsia en cirurgia toràcica robòtica.

A més, al finalitzar cadascun dels tres blocs anteriors, es durà a terme la presentació de diversos casos clínics interactius, els quals han estat compilats per part d’alguns dels ponents amb la voluntat que els participants puguin nodrir-se del coneixement compartit entre tots els professionals.

La darrera part de la sessió està reservada als tallers i la simulació. Aquesta es durà a terme al nou Centre de Simulació Clínica Avançada a Terrassa (SimCAT). Ubicat a l’Edifici Docent i inaugurat a principis del 2024, es tracta d’un espai imprescindible en l’educació mèdica actual que possibilita el desenvolupament d’habilitats clíniques i també s’empra per a la posada al dia dels professionals de l’entitat. En aquest sentit es durà a terme una simulació conduïda per professionals de l’HUMT així com tres tallers, un centrat en la fibrobroncoscòpia i l’ecografia pulmonar, un altre sobre els dispositius de via aèria i un darrer relatiu a la sonoanatomia de la paret toràcica.

Hi participaran una quinzena de professionals de l’HUMT -tant del servei d’Anestesiologia i Reanimació, Medicina Perioperatòria i del Dolor com de Cirurgia Toràcica- i hi intervindran també experts d’altres centres com l’Hospital Clínic, el Parc de Salut Mar, l’Hospital Universitari de Bellvitge, Vall d’Hebrón, l’Hospital Germans Trias i Pujol així com l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.