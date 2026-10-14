La lactància materna centra una jornada de formació de MútuaTerrassa

El Comitè de Lactància Materna de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) celebra aquest dijous, 15 d'octubre, la setena jornada d’actualització en aquesta matèria, sota el títol “Lactància materna per a un començament de vida sostenible: reforçar el que funciona”. La iniciativa té com a objectiu continuar formant els professionals que treballen en aquest àmbit, actualitzar els seus coneixements i proporcionar una millora continuada en el suport a les famílies, les mares i els nadons.
Com ja és habitual, la jornada s’estructurarà en dues taules rodones. La primera, titulada “Salut infantil i lactància materna”, estarà moderada per Mercè Tarragó, llevadora de l’ASSIR d’Olesa de Montserrat de la FAMT. Hi intervindran tres professionals que abordaran el vincle entre la lactància materna i l’al·lèrgia, els disruptors endocrins i la sostenibilitat, amb el projecte Greenmother.
La segona taula, “Suport emocional i legal a la lactància”, serà moderada per Yolanda Blas, infermera del servei de Pediatria del CAP Rambla de la FAMT. S’hi tractaran el vincle emocional amb la lactància i el marc legal, així com la protecció de la mare lactant.
La sessió també inclourà una ponència a càrrec d’Isabel Mellén, filòsofa i historiadora de l’art, presentada per Marta Jiménez, coordinadora de les llevadores de l’ASSIR de la FAMT. La cloenda anirà a càrrec de la doctora Rosa Puigarnau, neonatòloga i presidenta del Comitè de Lactància Materna de la fundació.
La jornada s’emmarca en les activitats de divulgació que el comitè impulsa des del 2018 coincidint amb la Setmana Mundial de la Lactància Materna. Abans de cloure la sessió d’avui, també es donarà a conèixer el guanyador del tercer concurs de fotografia sobre aquesta temàtica.