Terrassa té capacitat per generar a les seves teulades el 97% de l'electricitat que consumeix

Les cobertes dels edificis de Terrassa tenen un potencial de producció fotovoltaica de 595,2 GWh anuals, una xifra que permetria cobrir el 97% del consum elèctric de tot el municipi, establert en 613,2 GWh. Aquestes dades, extretes d'un estudi de la Diputació de Barcelona, s'han inclòs en les al·legacions registrades aquest dimecres per l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) contra el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER).
L'entitat ecologista argumenta que la ciutat pot assolir la transició energètica sense sacrificar l'entorn natural i critica que el pla dissenyat per la Generalitat només preveu aprofitar 194 GWh anuals en teulades egarenques, un càlcul tres vegades inferior al potencial real. Com a alternativa, el PLATER proposa classificar 1.078 hectàrees del terme municipal —el 15% del territori local— com a zones aptes, prioritàries o d'acceleració per a panells solars en superfície.
Aquesta planificació afectaria 455 hectàrees d’Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) a Terrassa, fent que el 42% de la superfície proposada pel Govern solapi amb espais d'elevat valor ecològic. A escala comarcal la tendència és similar: les teulades del Vallès Occidental podrien generar el 87% de l'energia requerida, mentre el pla planteja ocupar més de 8.200 hectàrees de sòl.
Davant d'aquesta situació, des de l'ADENC defensen la urgència de descarbonitzar l'economia, però reclamen que no es faci a costa del patrimoni natural. Per aquest motiu, la associació sol·licita la retirada del document actual, una revisió independent de les previsions energètiques, una nova avaluació d'impacte ambiental i una participació real dels municipis en el disseny d'un model que prioritzi les cobertes ja construïdes.