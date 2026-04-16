El CST organitza la primera Lliga Catalana de Simulació Clínica

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) celebrarà el proper 28 d’abril la primera Lliga Catalana de Simulació Clínica, una iniciativa pionera que reunirà professionals de diversos hospitals del país per entrenar la resposta davant situacions mèdiques crítiques en un entorn segur i formatiu. La jornada, que tindrà lloc als seminaris del CST, comptarà amb equips multidisciplinaris formats per professionals de medicina i infermeria -principalment residents i adjunts joves- procedents d’hospitals com Joan XXIII, Mataró, MútuaTerrassa, Igualada, Bellvitge, Can Ruti i el mateix CST. L’objectiu és millorar la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients a través de la pràctica simulada.
La iniciativa neix després de l’èxit d’una primera lliga interna celebrada al CST l’any passat. “La gent va sortir molt contenta. Va ser molt fructífera en termes de satisfacció i d’aprenentatge”, explica el metge i un dels impulsors del projecte, Munir Mimun. A partir d’aquella experiència, els organitzadors van decidir ampliar el format i convertir-lo en una trobada interhospitalària. “Es va mobilitzar la idea durant tot un any i ara estem a punt de celebrar un esdeveniment amb molta motivació per part dels participants”, afegeix.
Inspirada en els simuladors que utilitzen els pilots d’aviació, la simulació clínica permet entrenar situacions d’alta complexitat sense risc per a pacients reals. Els equips participants hauran d’afrontar diferents escenaris clínics, com per exemple aturades cardiorespiratòries, infarts o casos de sèpsia. Cada prova es desenvoluparà en sessions d’entre 10 i 15 minuts.
Segons Mimun, més enllà de les habilitats purament tècniques, el focus de la competició se situarà en les competències no tècniques. “Són equips molt entrenats en habilitats clíniques, però volem posar el focus en aspectes com el lideratge, la comunicació o la presa de decisions en situacions d’estrès”, explica. Aquestes competències seran avaluades per jutges a través d’una rúbrica que determinarà quins equips passen a les fases eliminatòries.
Cada equip estarà integrat per entre sis i vuit participants i comptarà amb el suport de dos entrenadors de simulació. Les proves es desenvoluparan en diversos escenaris paral·lels, amb directors de cas que guiaran l’evolució clínica del pacient simulat.
Aprendre a través de l’emoció
La coordinadora de Simulació del CST, Ester Cañadell, destaca que aquest tipus d’activitats tenen un gran impacte en l’aprenentatge dels professionals sanitaris. “La formació d’adults és complicada, però quan hi ha emoció i nervis, l’aprenentatge queda molt més fixat”, afirma. Per això, la competició incorpora elements de joc i rivalitat sana que augmenten la implicació dels participants.
La idea s’inspira en iniciatives similars que ja s’han dut a terme a Itàlia i en competicions d’urgències pediàtriques a escala estatal. “Vam pensar que podíem traslladar aquest model al pacient crític adult i l’any passat ho vam provar al CST amb vuit equips. Va ser un èxit i molts participants encara diuen que va ser un abans i un després”, explica Canyadell.
Segons la coordinadora, entrenar aquestes situacions és especialment útil per als residents, que sovint s’enfronten a contextos d’alta pressió. “Si tu has d’escollir entre que t’atengui un equip que s’ha entrenat en simulació o un que no ho ha fet, tots triaríem el que s’ha preparat en un entorn segur”, afirma.
La competició
La lliga començarà al matí amb una presentació dels equips i un sorteig dels enfrontaments. Durant el matí es disputaran diverses rondes en format de lligueta en quatre escenaris simultanis. A la tarda es disputaran les eliminatòries, amb semifinals i final incloses, fins a conèixer l’equip guanyador de la primera edició. Després de cada prova es realitzarà un “debriefing”, una sessió de reflexió col·lectiva on els participants analitzen què ha funcionat i què es pot millorar. “És la part més transformadora de la simulació, perquè és on es comparteixen dubtes i aprenentatges”, explica Canyadell.
Amb aquesta iniciativa, el Consorci Sanitari de Terrassa vol consolidar la simulació clínica com una eina estratègica de formació i fomentar el treball en xarxa entre hospitals. A més, l’organització reconeix que l’esdeveniment ja genera expectació entre els participants. “Hi ha nervis i moltes ganes de competir”, assegura Canyadell.