Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 17, 18 i 19 d'abril

La màgia del teatre, el teatre de la màgia, el tribut al romanticisme, els herois de molts cors, el premi. Aquí teniu una desena de propostes culturals per a aquest cap de setmana a Terrassa.
Pop
La cantant i compositora terrassenca Au Rora actuarà al Teatre Principal aquest divendres, 17 d'abril, a les 19 hores.
Màgia
Espectacle “Asómbrate y ríe”, del mag Santi Fernández, aquest divendres, a les 21 hores, al Cafè Teatre l'Artista.
Romàntics
"Romàntics i impressionistes", proposta musical de l'OH!questra, formació simfònica d'exalumnes del Conservatori, amb la Jove Orquestra de Cerdanyola. Aquest divendres, a les 21.30 hores, a l'Auditori Terrassa.
Tribut
Concert de Derivas, tribut a Héroes del Silencio, a la Sala Rasa 64. Aquest divendres, 17 d'abril, a les 22 hores.
Musical
"Alice al cap, el musical", representació a , aquest dissabte a les 19.30 hores, i diumenge, a la mateixa hora. A la Sala Xavi Sallent, al carrer de Pere Fizes.
Teatre
Maria Teresa Casals representa la seva obra "El viatge dels meus somnis", a l'Ateneu Terrassenc, aquest dissabte a les 18 hores.
Més màgia
Un viatge màgic amb "El món de Maty Popins", al Cafè Teatre L'Artista, aquest dissabte, a les 20 hores.
Cant coral
Tons i Sons ofereix el concert "Cor amb cor", aquest dissabte, a les 21 hores, a l'Auditori de Terrassa.
Més tributs
Brian K oferirà un homenatge a Nick Cave a la Sala Legends Dance Hall, dissabte, a les 22.30 hores.
Cloenda
Acte de cloenda del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre i lliurament dels guardons. A la Sala Crespi, aquest diumenge, 19 d'abril, a les 18 hores.