La línia a demanda L18 Flex amplia el recorregut amb noves parades a Marconi i Rajolers

L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat que el servei de bus a demanda L18 Flex incorporarà, a partir del 27 d'abril vinent, les parades de Marconi i Rajolers al seu recorregut operat amb taxis a la línia Les Martines - Rambla d'Egara. L'anunci s'ha fet aquest matí en el marc d'una reunió de treball entre l'equip de govern municipal i l'Associació de Veïns de Les Martines per avaluar els projectes i les necessitats principals del barri.
Millora de l'accessibilitat per als estudiants
La mesura s'ha pres per respondre directament a les peticions dels residents de la zona. Concretament, s'hi sumen la parada de Marconi, per on transcorren les línies L3, L5 i L12, i la de Rajolers, on s'aturen les línies L5 i L12. El tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona, que ha encapçalat la trobada juntament amb la regidora del Districte 4, Laura Rivas, i la presidenta veïnal, Isabel Prieto Paredes, ha destacat la utilitat d'aquest increment de les parades.
Segons ha subratllat Cardona, "aquesta ampliació dona resposta a una demanda veïnal i facilita especialment els desplaçaments dels alumnes que es dirigeixen als centres educatius del barri de Roc Blanc, tot aprofitant la parada de Rajolers de la L12 per millorar-ne l'accessibilitat".
Funcionament del servei i condicions d'ús
Per fer ús de les noves parades de pujada i baixada, els usuaris hauran de sol·licitar el servei amb una antelació mínima de seixanta minuts i màxima de dos dies. Aquesta reserva es pot formalitzar telemàticament mitjançant l'aplicació FlexitransportCatalunya, o bé per via telefònica al número 900 69 95 66.
L'horari d'atenció per telèfon és de dilluns a divendres, ininterrompudament des de les 8 fins a les 16 hores.
Pel que fa als desplaçaments, restaran operatius els dies feiners de dilluns a divendres, tant al matí i part de la tarda, de set a dos quarts de quatre, com al vespre, de sis a vuit. Aquests viatges permetran connectar el nucli urbà amb la desena de parades ja existents a Les Martines, entre les quals hi ha Mas de la Morada, Font del Rodó o Mas Arús. El consistori, però, puntualitza que la línia està dissenyada exclusivament per connectar el barri amb el centre, motiu pel qual no es permetrà formalitzar trajectes exclusivament interns dins l'àrea urbana entre les parades de Rajolers, Marconi, B. Ragón, Doré, Estació Rambla, Mercat, Ricard Camí i CAP Rambla.
Estratègies i prioritats de futur per a Les Martines
Més enllà del transport, la reunió d'aquest matí també ha servit per repassar altres qüestions estratègiques i fixar les prioritats d'actuació al barri. L'Ajuntament i l'entitat veïnal han compartit propostes vinculades a la neteja, el manteniment de l'espai públic, les millores urbanístiques i la seguretat. El consistori ha refermat la voluntat de continuar avançant conjuntament amb els residents per desplegar les diverses actuacions previstes en els mesos vinents.