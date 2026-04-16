Afectacions al trànsit i al transport públic per l'onzena Fira de l'Oliva de Ca n'Anglada

L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat restriccions de mobilitat a causa de la celebració de l'onzena Fira de l'Oliva de Ca n'Anglada. Les alteracions començaran el divendres 17 d'abril a partir de les 17.30 hores i s'allargaran fins al dissabte 18 d'abril a les 23 hores.
Durant aquest període, es tallarà l'accés als vehicles al carrer de Sant Tomàs, en el tram comprès entre els carrers de Mossèn Àngel Rodamilans i de Sant Cosme. Així mateix, també quedarà tancat al trànsit el carrer de Sant Cosme, just en el tram situat entre el carrer de Sant Tomàs i la plaça de Ca n'Anglada.
Desviaments en els autobusos urbans
Aquestes restriccions també obligaran a modificar el recorregut del transport públic. Concretament, els autobusos de la línia urbana L3 en direcció a la Grípia es desviaran per l'avinguda de Barcelona i la carretera de Montcada. A causa d'aquest desviament, quedaran anul·lades temporalment les parades de la Plaça del Treball, Sant Tomàs, Ca n'Anglada, Mare de Déu de les Neus i Santa Marta d'aquesta línia i direcció.
Recomanacions de mobilitat
Per tal d'evitar complicacions de trànsit i facilitar l'accés a l'esdeveniment, es recomana a la ciutadania desplaçar-se fins a la zona a peu, en bicicleta o utilitzant el transport públic. Les persones que optin per l'autobús poden fer servir les línies L3, L8, L9 o LH, utilitzant les parades de l'avinguda de Barcelona o bé del carrer de Sant Damià com a alternatives. Per a més detalls, es pot consultar la pàgina web de mobilitat de l'Ajuntament i la del transport urbà (terrassa.cat/transit i tmesa.com).