Terrassa viu la jornada més multitudinària de “l’Escola amb la Seu d’Ègara”

La Seu d’Ègara s’ha omplert aquest dijous d’activitat, música i cultura amb la cinquena edició de la Jornada “l’Escola amb la Seu d’Ègara”, una iniciativa que ha reunit 18 centres educatius de la ciutat amb l’objectiu de reforçar la candidatura del conjunt monumental a Patrimoni Mundial de la Unesco i acostar-lo a la ciutadania més jove.
Durant tot el matí, prop d’un miler d’infants han participat en concerts, visites teatralitzades, tallers i actuacions de dansa tradicional en diferents espais del recinte. Segons dades de l’organització, han estat 934 alumnes implicats directament en les activitats, una xifra rècord en la trajectòria de la jornada.
La tècnica municipal del Museu de Terrassa, Sara Guerrero, ha destacat el valor educatiu i emocional de la proposta: “Una activitat així beneficia els infants perquè, a part de conèixer la història, la viuen i hi participen. Es transformen en ambaixadors i ambaixadores de la candidatura a Patrimoni de la Humanitat”.
Aquesta cinquena edició ha estat també la més participativa fins ara en nombre d’escoles, amb 18. Amb el pas dels anys, el projecte ha anat creixent i transformant-se: “Nosaltres proposàvem activitats, però han estat les escoles les que també han anat aportant idees. Ara moltes de les propostes són una sorpresa que apareix cada any”, admet Guerrero.
El programa ha inclòs concerts a la parròquia de Sant Pere, amb repertoris que han anat des de musicals com The Greatest Showman o Les Choristes fins a fragments de la Cantània 2026, així com visites teatralitzades sobre la història del pont de Sant Pere i de les parròquies de Santa Maria i Sant Miquel. Durant el segon tram de matí, l’atenció s’ha centrat a la plaça del Rector Homs, que ha acollit les danses populars han pres protagonisme amb balls com el “Ball de bastons”, “La Santa Espina” o diverses sardanes.
La jornada ha tingut també una forta implicació familiar, fet que enorgulleix l’organització. “Moltes famílies han vingut per primera vegada perquè hi participen escoles de tota la ciutat”, ha assenyalat Guerrero, dient que “estan descobrint la Seu d’Ègara a través dels ulls dels seus fills i filles, i això és el més bonic”.