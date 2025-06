"Què fer amb una insuficiència cardíaca?", al CST

Aquest dimecres, la sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa va acollir la I Jornada d’Insuficiència Cardíaca, sota el títol "Solucions actuals en l’abordatge de la insuficiència cardíaca". La trobada, organitzada pel Servei de Medicina Interna del CST, va reunir professionals de diferents nivells assistencials per abordar de manera integral aquesta patologia d’alta prevalença.

La jornada va permetre exposar l’experiència del CST en el desplegament d’un model multidisciplinari per al maneig de la insuficiència cardíaca (IC), així com compartir coneixement, fomentar la coordinació entre serveis i millorar l’atenció als pacients amb aquesta malaltia crònica, tercera causa de mortalitat cardiovascular a Catalunya.

La inauguració va ser a càrrec de Mònica Botta, directora assistencial del CST; Manel Ramírez de Arellano, director de l’Àmbit Mèdic del CST; Montse Ureña, directora d’Atenció Primària del CST; Antonio Hidalgo, cap del Servei de Cardiologia del CST i Rosa Borrallo, cap del Servei de Medicina Interna del CST.

Durant l’acte inaugural, Mònica Botta, va destacar la importància del treball en equip: "El pacient és de tots, el compartim. La visió global i multidisciplinària és el que ens fa millors i, per tant, millora l’atenció al pacient".

Manel Ramírez de Arellano va posar de relleu que un 16% de la població major de 75 anys pateix Insuficiència Cardíaca i que és una de les principals causes d’hospitalització en majors de 65. "Estem parlant d'un problema de salut pública important. A Catalunya és la tercera causa de mortalitat de patologia cardiovascular, per darrere de la cardiopatia isquèmica i de la malaltia cerebrovascular", va exposar.

El director de l’Àmbit Mèdic també va recordar que el CST va iniciar fa més de cinc anys un canvi de model assistencial amb la creació d’una unitat integrada específica, la Unitat d’Insuficiència Cardíaca, centrada en els pacients i donant importància al resultat de valor en salut.

Montse Ureña va posar èmfasi en la insuficiència cardíaca crònica que afecta 26 milions de persones al món. "És una malaltia que no només afecta els pacients sinó també els seus familiars, ja que condiciona des del moment del diagnòstic fins a l'hora de la mort. La nostra organització hi és, no des de que s'inicia la malaltia, sinó des de la prevenció".

La directora d’Atenció Primària va destacar que el més innovador del CST "és la coordinació i integració. Això és el principal per a aquests pacients perquè no estan només a la primària, a urgències o en un servei de cardiologia. El CST ha aconseguit aquesta integració i aquest model col·laboratiu".

Antonio Sánchez, per la seva banda, també va posar en valor el fet que el CST hagi creat un dispositiu assistencial format per diferents professionals de diferents àmbits en insuficiència cardíaca i va destacar el reconeixement del CST per part de la Societat Espanyola de Cardiologia en el programa “SEC Excelente” de l'any passat.

Rosa Borrallo va tancar la inauguració de la jornada exposant que "quan al CST vam començar a revisar el procés de la insuficiència cardíaca l'any 2017 vam veure clar que les millores que s'havien d'implementar passaven pel canvi de model assistencial, però això va necessitar temps. El 2021, en plena pandèmia, vam començar a muntar aquest equip.» Borrallo també ha posat en valor la tasca d’equip: «Hem creat un equip motivat, compromès i amb lideratge compartit, que ja és un referent assistencial".

Després, va tenir lloc la xerrada Aspectes rellevants en el maneig de la insuficiència cardíaca descompensada, que va ser moderada per Jimmy Plasencia, del Servei de Cardiologia del CST i va comptar amb la intervenció de Julio Núñez, del Servei de Cardiologia de l’Hospital Clínic de València, amb Trucs i consells per a l’optimització del maneig de la sobrecàrrega hidrosalina.

La primera taula rodona, sota el títol "Insuficiència cardíaca al segle XXI: què és, avui en dia, la insuficiència cardíaca per un...?", va ser moderada per Vicent Esteve, del Servei de Nefrologia del CST i Miquel Camafort, del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Clínic de Barcelona, i va comptar amb les intervencions d’Irati Tapia, del Servei de Nefrologia del CST; Jimmy Plasencia, del Servei de Cardiologia del CST; Eva Martínez, del Servei de Medicina Interna del CST i Elena Vargas, del CAP Anton de Borja del CST.

Seguidament va ser el torn d’"Insuficiència cardíaca i salut planetària", moderada per María José Vives, del Servei de Medicina Interna del CST. Va comptar amb la intervenció de Jordi Bañeras, del Servei de Cardiologia de la Vall d’Hebron Barcelona Hospital, amb "Insuficiència cardíaca i canvi climàtic".

La segona taula rodona, moderada per Cristina Roure, directora d’Estratègia i de Farmàcia, Nutrició i Seguretat de Pacients del CST, sota el nom "Qualitat assistencial en el pacient diagnosticat d’insuficiència cardíaca", va comptar amb Elisabet Gonzàlez, directora de Qualitat Assistencial i Seguretat de pacients, amb Pràctiques de Qualitat en Insuficiència Cardíaca al CST; Eva Falcó, infermera de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca del CST, amb Avaluació d’indicadors de Qualitat a la Unitat d’Insuficiència Cardíaca del CST.

Paula Uriol, metge resident de Medicina Interna del CST va moderar la conversa "Viure amb Insuficiència Cardíaca: visió d’un pacient" amb la participació d’Eulògia Martínez, pacient de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca del CST.

La tercera taula rodona, sota el títol "Insuficiència Cardíaca crònica 360º", va ser moderada per Antonio Sánchez, del Servei de Cardiologia del CST i Marta Pedrol, de Medicina Familiar i Comunitària del CST. Van comptar amb les intervencions d’Enric Simó, de Medicina Familiar i Comunitària del CST, amb Optimització del tractament en Insuficiència Cardíaca a través de la classificació del pacient; Patricia Priego, infermera del CAP Matadepera, amb Maneig d’Infermeria a la Insuficiència Cardíaca Crònica; Yolanda Calero, del Servei de Rehabilitació del CST, amb Rehabilitació en Insuficiència Cardíaca Crònica i Maria Riera, del Servei de Cures Pal·liatives del CST, amb Cures pal·liatives a la Insuficiència Cardíaca.

La quarta taula rodona, sota el nom "Insuficiència cardíaca: abordatge integral des de la urgència fins al domicili", moderada per Rosa Borrallo, del Servei de Medicina Interna del CST, va comptar amb Belén de la Fuente, del Servei d’Urgències del CST, amb Maneig de la Insuficiència Cardíaca a Urgències; M. Teresa Muñoz, de la Unitat d’Hospitalització Domiciliària, amb Ingrés domiciliari a la Insuficiència Cardíaca, i Conxi Jiménez, de l’UFC del CAP Terrassa Nord, amb Unitat Funcional de Crònics (UCF) a la descompensació d’Insuficiència Cardíaca.

Les conclusions i cloenda de la jornada van ser a càrrec de Jimmy Plasencia del Servei de Cardiologia del CST, Rosa Borrallo, cap del Servei de Medicina Interna del CST i Elena Vargas, metgessa del CAP Anton de Borja que van destacar l’èxit de la jornada per la participació i la qualitat de totes les ponències. Els tres van compartir el desig de seguir treballant amb la mateixa motivació com a equip multidisciplinar i alineats en els objectius de la Unitat. També incorporant objectius nous a nivell de formació i d’explotació de dades i d’avaluació de la tasca feta per seguir millorant. Els membres de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca comencen a treballar en la segona edició de la Jornada.