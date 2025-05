La Mútua lidera un estudi que constata l'infradiagnòstic de la celiaquia a Catalunya

El servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i el Dr. Ivan Villar-Balboa, metge de família i investigador de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), han liderat un estudi sobre l’epidemiologia de la celiaquia a Catalunya que ha evidenciat que aquesta està clarament infradiagnosticada. Ha comptat també amb la participació de més d’una desena de professionals dels Centres d’Atenció Primària l’Hospitalet de Llobregat.

Sota el títol “ICD-10-CM coding uncovers the gap between serological and clinically identified coeliac disease prevalence: A population-based study”, el treball s’ha dut a terme mitjançant la detecció de tots els pacients celíacs de l’Hospitalet de Llobregat a través del codi K90.0 -el qual permet identificar-los a través de la història clínica electrònica de Catalunya- de la Classificació Internacional de Malalties (ICD-10-CM).

Els estudis epidemiològics que empren dades reals sobre la malaltia celíaca diagnosticada clínicament són força limitats. En conseqüència, la voluntat del treball ha estat avaluar en l’Atenció Primària tres aspectes: l’adequació diagnòstica de la malaltia celíaca, la precisió del codi K90.0 per identificar-la així com la prevalença de la malaltia celíaca diagnosticada clínicament en comparació amb les dades de seroprevalença disponibles a la mateixa àrea geogràfica.

El present treball demostra una prevalença de malaltia celíaca clínicament diagnosticada d'1,99 casos per 1000 habitants i -per tant- 2,5 vegades inferior a la prevalença real.

Davant d’aquesta evidència i com a conclusió, l’estudi aposta per la implementació de programes de cerca activa de casos per tal de contribuir a evitar l’actual infradiagnòstic.