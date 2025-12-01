La Mútua que va ser, la que és i la que vindrà

Si aquests dies esteu caminant pel Centre i us trobeu una gran carpa instal·lada al bell mig del passeig del Comte d’Ègara, no es tracta d’un espai de fira ni d’una activitat nadalenca convencional. A l’interior s’hi amaga “El batec del temps”, una experiència de realitat virtual immersiva creada per MútuaTerrassa per commemorar els seus 125 anys d’història i els 50 anys de la Torre de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), un edifici que ja forma part de l’“skyline” de la memòria col·lectiva de la ciutat.
L’experiència de realitat immersiva és un relat ple d’història, tecnologia i innovació que connecta passat, present i futur amb un fil comú: les persones. I és precisament aquest fil el que guia el visitant des del primer moment. Tot arrenca en plena Terrassa industrial de principis del segle XX, quan el tèxtil dominava l’activitat econòmica i la ciutat vivia envoltada de fum de fàbrica. En aquest inici, un nen acompanya l’usuari i li explica l’origen d’una ciutat que creixia al ritme de les màquines.
Aquest primer trajecte serveix per contextualitzar el naixement de MútuaTerrassa: l’any 1900, quan un grup d’empresaris va fundar el “Seguro Tarrasense contra los Accidentes de Trabajo”, la primera mutualitat de Catalunya dedicada a pal·liar els riscos derivats de l’activitat industrial.
El viatge avança fins al present de l’HUMT, on els visitants poden descobrir la tecnologia més innovadora que el centre utilitza avui. Una experta virtual de Mútua acompanya l’usuari a través d’un ampli hall on és possible interactuar amb alguns dels equipaments tecnològics més moderns que fa servir el centre.
La part final de l’experiència permet descobrir el secret del futur de l’entitat, una escena que cal mantenir amb cert misteri per preservar l’efecte sorpresa.
Quan i com participar-hi?
L’activitat s’obrirà al públic a partir del 6 de desembre, amb accés gratuït i reserva prèvia, i es podrà visitar fins a l’1 de febrer del 2026. Amb una durada aproximada de 15 minuts, està adreçada a infants i adults a partir d’1,20 metres d’alçada i és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Les sessions es realitzen en grups reduïts per garantir una experiència òptima.
Mútua anunciarà pròximament nous actes i propostes vinculades als 125 anys d’història de l’entitat i els 50 anys de la torre de l’HUMT.