La MútuaTerrassa, reconeguda novament amb el Premi "Top Value Global"

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha estat distingit, en el marc de l’acte Premis “TOP Value”, amb un dels quatre premis de la categoria “TOP Value Global”, els quals reconeixen el valor aportat als pacients com a eix principal per a les entitats i sistemes de salut. L’acte es va celebrar ahir al Recinte Modernista de l’Hospital Sant Pau de Barcelona.

L’edició d’enguany -la quarta- ha aplegat més de 50 centres hospitalaris d’arreu del territori nacional. A banda de l’HUMT, en el certamen també s’han distingit tres centres més amb un premi “TOP Value Global”: el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, la RED 4H Hospitales Publicos de Madrid (QuirónSalud) i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

En la categoria “TOP Value major progrés” ha estat guardonat l’Hospital Universitari de Bellvitge i en la categoria “TOP Value millor debutant” l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol és el centre que ha estat reconegut.

El premi, que ha estat recollit per Marc Matarrodona, cap de l’Àrea de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), posa en valor l’orientació de la pràctica assistencial de l’HUMT cap a les activitats que generen els millors resultats possibles en salut, que son rellevants per al pacient i que es poden mantenir al llarg del temps. L’esmentada distinció esdevé doncs un estímul per als professionals del centre per seguir treballant en el mateix sentit.

Aquesta iniciativa, pionera a l’Estat i promoguda per IQVIA, ha evolucionat en termes quantitatius i qualitatius, per passar de ser una eina de mesura a un profund exercici de benchmark que permet als centres no només comparar els resultats respecte anys anteriors sinó també valorar la seva evolució davant a centres sanitaris.