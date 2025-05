Un nou CDIAP per millorar la vida dels infants

MAGROC és una cooperativa present a Terrassa des del 2003, amb la millora de la qualitat de vida de l’infant i la seva família com a missió. L’entitat compta amb tres àrees de treball de les quals en destaca la gestió d’un CDIAP-Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç-, el local del qual ha quedat inaugurat aquest dijous.

La cooperativa també mou la seu a aquest nou espai, que compta amb 17 sales terapèutiques que basen el seu treball en el joc per tractar els infants. En total, són 450 metres quadrats els que té la cooperativa per desenvolupar la seva tasca en aquest espai, que ajudaran a millorar els registres d’atenció exponencialment. Ja aquest 2024, s’ha augmentat la freqüència d’atenció de 0,71 sessions a la setmana de mitjana a 0,82; S’ha reduït els temps mig d’espera per la primera visita diagnòstica de 45 dies a l’any 2023 a 24 dies al 2024; i s’ha arribat a una cobertura de la població infantil 0-6 anys d’un 12.5%.

El que també destaca d’aquest local és la fusta, i és que en paraules de la mateixa presidenta de MAGROC, Marta Méndez, és “un material, viu i orgànic, que transmet autenticitat i qualitat i reforça la sensació de refugi i de confiança que ha de caracteritzar un espai d’acompanyament terapèutic”. D’aquesta manera, explicava la presidenta, és té també “un compromís amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, en coherència amb els valors del centre”.

Emocions a flor de pell

La inauguració ha anat acompanyada de diverses llàgrimes d’emoció de les famílies usuàries i del mateix equip de MAGROC. Testimonis de diversos pares i mares han expressat que a l’inici del procés de tractament sentien incertesa, temor o angoixa sobre l’estat del seu fill. “Acompanyar les famílies en cada moment vital del procés és el nostre objectiu”, relatava Méndez.

Hi ha acudit també el secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raul Moreno, agraïnt la tasca dels CDIAP, posant el cas del seu fill: “El meu nen no parlava i no caminava. Ara, no calla, i a sobre, fa atletisme. No és només un servei que dona suport i que fa que els infants puguin avançar en el seu projecte de vida. És la primera porta d’entrada que orienta la família en aquests casos”.

També ha exposat el seu testimoni la primera tinenta d’alcaldia, Patricia Reche, usuària, a més a més, del mateix MAGROC: “El meu fill em va dir que era un lloc màgic. MAGROC no una entitat assistencial, sinó que és una cooperativa que demostra que les coses es poden fer diferents. Un espai on tracten el més important de la teva vida amb aquesta tendresa i dedicació, s’agraeix molt”.