La pèrdua de la memòria, eix conductor de la propera conversa del cicle “Dijous de Mútua”

El proper dijous 30 d’octubre tindrà lloc una nova sessió del cicle “Dijous de Mútua”, que en aquesta ocasió portarà per títol “Quan caldria preocupar-se per la pèrdua de memòria”. La conversa anirà a càrrec de Laura Casas, neuropsicòloga del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), i se centrarà en les circumstàncies que envolten la pèrdua de memòria i els aspectes clau per fer-ne una valoració adequada.
Aquesta serà la sisena —i penúltima— sessió de la 23a edició del cicle, una iniciativa divulgativa sobre salut que acumula més de dues dècades de trajectòria i que continua gaudint d’una gran acollida entre el públic.
Durant la conversa, Casas aprofundirà en els canvis de caràcter, funcionals i cognitius que poden indicar una pèrdua de memòria, així com en la temporalitat necessària —en termes de mesos d’evolució— per considerar-la significativa. També es referirà als factors de risc que cal tenir presents durant el procés d’avaluació, com ara els antecedents familiars, les comorbiditats mèdiques o el possible insomni, i explicarà els possibles orígens associats a aquests canvis.
Igual que en les darreres edicions, les converses se celebren l’últim dijous de cada mes i mantenen el format de conversa entre un professional de MútuaTerrassa i un periodista, amb l’afegit d’un format audiovisual innovador: el vídeo podcast. Les sessions es poden seguir en directe a les 19 hores i visualitzar posteriorment a través dels canals d’Instagram i YouTube de MútuaTerrassa.
El cicle, que enguany consta de set converses, tancarà la seva edició el mes de novembre amb una sessió dedicada al trastorn mental sever. Els temes tractats s’han seleccionat tenint en compte els interessos del públic i les aportacions dels professionals de MútuaTerrassa, basades en l’experiència i les inquietuds dels seus pacients.