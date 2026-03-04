El Consorci Sanitari de Terrassa s'alia per portar la protonteràpia d'alta precisió a la xarxa pública

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha fet un pas estratègic en l'atenció oncològica en adherir-se a l'aliança d'hospitals del SISCAT per a la creació del futur Centre de Protonteràpia de Catalunya (CPTC). Aquesta signatura permetrà que el centre terrassenc derivi pacients a un tractament de radioteràpia d'última generació i alta precisió dins de la xarxa pública catalana, un servei que fins ara requeria el trasllat dels malalts a Madrid.
La incorporació del CST a aquest projecte de país garanteix que els pacients de la seva àrea d'influència tinguin un accés equitatiu i de proximitat a la protonteràpia. Segons el conveni signat pel director gerent del CST, Ferran García, el centre participarà activament en el Consell Assistencial de l'Aliança per consensuar protocols i criteris de derivació.
Un tractament més precís i menys invasiu
La protonteràpia destaca per sobre de la radioteràpia convencional perquè utilitza feixos de protons, cosa que permet irradiar el tumor amb una precisió mil·limètrica. Aquesta tecnologia preserva molt millor el teixit sa del voltant, reduint els efectes secundaris. Està especialment indicada per a tumors pediàtrics, adolescents i adults joves, així com per a tumors situats en zones delicades com la base del crani, el sistema nerviós central o l'àrea de cap i coll.
Fins que el nou centre no sigui una realitat, el Servei d'Oncologia Radioteràpica del CST continuarà avaluant els casos conjuntament amb una comissió d'experts per derivar els pacients que ho necessitin a centres de Madrid, gestionant els tràmits de desplaçament i estada.
Horitzó 2028: Tractament a Barcelona i seguiment a Terrassa
El futur Centre de Protonteràpia de Catalunya s’ubicarà al Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona. Es preveu que les obres i la instal·lació de l'equipament —finançat en part a través del conveni amb la Fundació Amancio Ortega— permetin rebre els primers pacients l'any 2028.
L'edifici, de 8.000 m², no només serà un espai assistencial, sinó també un centre de recerca i docència. Un dels punts clau per als pacients egarencs és que, un cop el CPTC estigui operatiu, podran rebre el tractament a Barcelona però el seguiment posterior es realitzarà des dels centres hospitalaris d'origen, com l'Hospital de Terrassa, facilitant així la recuperació prop de casa.
Una aliança d’hospitals líders
El CST s'integra en una xarxa d'elit on també figuren institucions com l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Hospital Clínic, Sant Pau, Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, sota el lideratge del Servei Català de la Salut. L'objectiu final és optimitzar els recursos públics i assegurar que cap pacient es quedi sense aquesta tecnologia per motius geogràfics o econòmics.