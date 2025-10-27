La PTP defensa allargar l’R4 fins a l’aeroport del Prat

L’Associació de la Promoció del Transport Públic (PTP) defensa que la millor manera de connectar l’aeroport del Prat amb la xarxa ferroviària catalana seria integrar-lo a l’R4, allargant la línia des del Vallès fins a les terminals. Segons l’entitat, aquesta alternativa descongestionaria els túnels de passeig de Gràcia i plaça Catalunya i milloraria la connexió amb les comarques del nord del país, evitant que el servei actual, amb la línia R-Aeroport, generi més retards i col·lapse la xarxa.
La PTP considera en un comunicat que el projecte actual del tren a l’aeroport del Prat, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), és un “projecte pèssim” per al conjunt del sistema ferroviari català. Segons l’entitat, la nova línia R-Aeroport, que connectarà Sant Andreu Comtal amb les terminals 1 i 2 passant pel túnel de passeig de Gràcia, “tensionarà encara més la xarxa” i “regalarà al turisme la poca capacitat disponible” d’un dels punts més saturats del sistema.
L’associació s’ha pronunciat després de la presentació dels deu trens destinats a la nova línia R-Aeroport de FGC, que connectarà Sant Andreu amb l’aeroport del Prat. Consideren que la millor opció seria allargar l’R4 nord (Manresa–Terrassa–Sabadell–Barcelona) fins a les terminals, pel túnel de passeig de Gràcia, per oferir una connexió directa amb el Vallès, evitant transbords i millorant la coherència del sistema.
La PTP també proposa redirigir la línia R11 (Figueres–Girona–Sant Celoni–Granollers) fins a l’estació actual de la T2, fet que descongestionaria el túnel de passeig de Gràcia i milloraria la gestió del trànsit ferroviari als accessos a Barcelona. “L’efecte seria una reducció significativa de la pressió sobre els túnels urbans, que avui representen el principal coll d’ampolla del sistema ferroviari català”, assegura l’associació.