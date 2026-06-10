La Seu d’Ègara buscarà el suport del papa Lleó XIV per a la candidatura a la UNESCO

L’Ajuntament de Terrassa i el Bisbat treballen per mantenir una audiència amb el papa Lleó XIV per presentar-li la candidatura de la Seu d’Ègara a Patrimoni Mundial de la UNESCO i reforçar el suport internacional al projecte. La iniciativa dona continuïtat als contactes establerts amb el papa Francesc, amb qui una delegació terrassenca ja es va reunir al Vaticà per donar a conèixer la proposta
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha recordat aquest objectiu coincidint amb la seva assistència a la pregària del Sant Rosari presidida pel nou pontífex a l'abadia de Montserrat, un acte que ha reunit aquest dimecres prop de 8.000 persones. La cerimònia ha comptat amb una àmplia representació de fidels, així com de bisbes i delegacions de l’Església catalana, 800 alumnes d’escoles d’arreu del país i nombroses autoritats institucionals.
Ballart ha destacat especialment els missatges de Lleó XIV a favor de la pau, l’esperança i la convivència, així com les seves referències a la capacitat d’acollida de Catalunya. Segons l’alcalde, es tracta de paraules “molt importants i rellevants, venint d’un referent mundial en uns moments convulsos com els actuals”.
La visita també ha permès a l’alcalde compartir impressions amb el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, amb qui l’Ajuntament manté una estreta col·laboració per impulsar la candidatura de la Seu d’Ègara. A més, ha saludat la família d’en Biel, un nen terrassenc de l’Escolania de Montserrat que ha cantat en la celebració.
L’acte a Montserrat ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, el també terrassenc Josep Rull; el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el ministre de Transports, Óscar Puente, entre altres representants institucionals.