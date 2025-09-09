La UPAI de Terrassa denuncia establiments d’alimentació per irregularitats laborals i sanitàries

La Unitat de Policia Administrativa i d’Informació (UPAI) de Terrassa, en col·laboració amb la Inspecció de Treball del Ministeri d’Ocupació, ha dut a terme un operatiu en tres establiments de venda d’aliments de la ciutat. L’actuació s’ha saldat amb diverses denúncies i un investigat.
Segons ha informat l’Ajuntament, s’han interposat tres denúncies per treballadors en situació irregular, a més d’obrir diligències contra una persona investigada. També s’ha aixecat una denúncia per manca de llicència d’activitat i per vendre productes caducats, fets que suposen un risc per a la salut pública.
Aquestes inspeccions s’emmarquen en les actuacions de la UPAI, una unitat creada a inicis d’aquest any amb la finalitat de reforçar la vigilància i el compliment de la normativa en àmbits que requereixen un abordatge més tècnic i especialitzat. Inicialment formada per sis agents, la UPAI té entre les seves funcions la inspecció i control de locals per verificar el compliment de la normativa d’espectacles i establiments públics, així com la investigació d’il·lícits relacionats amb la protecció animal i el medi ambient.
A més, la unitat treballa en col·laboració amb altres organismes estatals en matèria de normativa laboral, estrangeria i embargament de béns, i també dona suport a altres unitats de la Policia Municipal en serveis de paisà.